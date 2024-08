Dobry wynik Lewicy w wyborach prezydenckich może ocalić tę formację

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk to kandydatka dla lewicy idealna. Jest relatywnie młoda, świetnie wypada w mediach, jest zawsze świetnie przygotowana, merytoryczna i sypiąca danymi niczym Janusz Piechociński tweetami. Obejmując w 2023 roku swój resort, postawiła sobie za cel rozbudowę na miarę możliwości i roli lewicy w rządzie, socjaldemokratycznej polityki społecznej, będąc najbardziej socjalną minister w tym rządzie. To jej resort prowadzi obecnie najambitniejsze programy, takie jak Aktywny rodzic, Aktywny maluch czy Pierwszy dzienny opiekun oraz wprowadza realną pomoc dla najsłabszych: rentę wdowią czy podwyżki dla opiekunów pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej, opieki nad dziećmi do lat trzech, czy realne wsparcie seniorów w ramach chociażby zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku, ale przede wszystkim jest gwarantem godnej płacy i symbolem tego, co Lewica zobowiązała się przed wyborami: to, co dane, nie będzie zabrane. Ideowość w polityce jest często rozmywana w realiach brutalnej rzeczywistości. W przypadku Agnieszki Dziemianowicz-Bąk jest ona połączona z praktyką rządzenia, która nie rozmyła się po wejściu do resortu. Wybory prezydenckie będą dla Lewicy kluczowe nie dlatego, że może realnie wygrać, ale dlatego, że relatywnie dobry wynik może ocalić te formację i pozwoli przetrwać ewentualną dekompozycję przed wyborami parlamentarnymi. To będzie czas, którego Lewica nie może przespać.

Autor jest publicystą, politologiem, historykiem polskiej lewicy. Napisał biografię Stanisława Dubois, Ludwika Cohna i Stanisława Kelles-Krauza