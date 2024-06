Słynny tekst Adama Michnika i upadek dawnych podziałów

Solidarność i peerelowska nomenklatura tkwiły na przeciwstawnych biegunach. Tego stanu rzeczy nie zmieniły wybory czerwcowe – wrogość i przede wszystkim nieufność nadal były spoiwem obydwu obozów. Nic nie wskazywało, by to miało się szybko zmienić, choć obie strony miały świadomość, że konieczne jest znalezienie jakiegoś wyjścia z tego klinczu. Pierwszą publiczną próbą wyjścia z tego zaułka był niewątpliwie słynny artykuł Adama Michnika z 3 lipca pt. „Wasz prezydent, nasz premier”. To raczej jego autora należy dziś pytać, czy powiedział już całą prawdę o źródłach inspiracji powstania tego tak przecież ważnego tekstu. Jego propozycja była na tyle zaskakująca, że nawet przyszły premier Tadeusz Mazowiecki odrzucił taką możliwość. Od tej chwili historia jeszcze bardziej przyśpieszyła. 9 lipca pojawił się w Warszawie, a następnie zaraz potem w Gdańsku, prezydent George H.W. Bush, który – jak dzisiaj wiemy – nakłaniał Jaruzelskiego do zgody na kandydowanie na prezydenta, a Wałęsę do wsparcia tej kandydatury.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Jerzy Surdykowski: My, stare solidaruchy Europa to nie tylko fundusze i NATO, ale też wartości, a wśród nich na pierwszym miejscu wolność. Nie trzeba jej się bać, ale trzeba ją chronić.

Sądzimy, iż prezydent USA od lat aktywnie wspierający polską opozycję zajął takie stanowisko, w istocie opowiadając się za ewolucyjną zmianą ustroju w Polsce w trosce o powodzenie podobnych procesów w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 19 lipca gen. Wojciech Jaruzelski został wybrany przez zgromadzenie narodowe na prezydenta – chwilowo jeszcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (zmiana nazwy państwa nastąpi 31 grudnia tego roku). Niebawem (12 września) powołany zostanie nowy rząd, choć do tej daty scena polityczna pozostawała nadal podzielona w sposób odzwierciedlony w momencie wyboru prezydenta. Za kandydaturą gen. Jaruzelskiego głosował nawet jeden członek Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, a przeciwko niej, jakby dla równowagi, jeden członek obozu ówczesnej władzy. Za wotum zaufania dla rządu Tadeusza Mazowieckiego głosowali już niemal wszyscy: za było 402 posłów, 13 wstrzymało się od głosu, przeciw nie był nikt.

Pakiet 11 ustaw Leszka Balcerowicza

Atmosfera w tym dniu była podniosła, wręcz uroczysta – powstał w istocie rząd zgody narodowej, który w krótkim czasie przygotował projekty ustaw przywracających naszemu państwu suwerenność, demokrację, praworządność i gospodarkę rynkową. Najbardziej pilnymi do rozwiązania były problemy gospodarcze. Powszechne niedobory towarów, hiperinflacja sięgająca 100 proc. miesięcznie (rocznie 640 proc.!). Czarny obraz stanu państwa dopełniał ponad 12-proc. deficyt budżetowy i problemy z obsługą zadłużenia zagranicznego przekraczającego 42 miliardy dolarów w klubach Paryskim i Londyńskim. Dlatego też już 17 grudnia Leszek Balcerowicz, wicepremier i minister finansów w rządzie Mazowieckiego, przedstawia w parlamencie pakiet 11 ustaw w ramach programu stabilizacyjnego i programu zmian systemowych, wprowadzających zasady gospodarki rynkowej.

Czytaj więcej Plus Minus Leszek Miller: Miał zostać socjalizm Nikt nie przewidział, że Roman Malinowski, szef ZSL-u, i Jerzy Jóźwiak, szef Stronnictwa Demokratycznego – zdradzą, czyli przejdą na stronę Solidarności. Nikt nie zakładał, że mniejszość, czyli Solidarność, może stać się większością. I to tak szybko - mówi Leszek Miller, były premier, uczestnik Okrągłego Stołu z ramienia PZPR.

Pakiet ten uchwalony 27 i 28 grudnia wszedł w życie 1 stycznia 1990 roku. Przez końcem roku zdecydowano się również na nowelizację konstytucji, wprowadzenie do niej zasady państwa prawnego, zapowiedziano głęboką reformę systemu władz lokalnych. Kropką nad i była oczekiwana zmiana nazwy państwa oraz jego symboli. W pierwszym półroczu 1990 r. wprowadzono gminny samorząd terytorialny, budując w ten sposób silny fundament państwa obywatelskiego, zlikwidowano cenzurę, zreformowano policję i służby specjalne. Można się spierać co do tego, na ile reformy tamtego okresu były głębokie i skuteczne, nie ulega jednak wątpliwości, że nadały one kierunek kolejnym przemianom na drodze budowy demokratycznego państwa prawa i jego gospodarki rynkowej. I co do tego kierunku osiągnięto wówczas konsensus.