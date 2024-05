Tak silny atak na PiS wywołać musi jednak również mobilizację twardego elektoratu tej partii. Tak zdecydowane oskarżanie „ich” ugrupowania o prorosyjskość stawia bowiem w niekorzystnym świetle również ich i każe odrzucić całą tę narrację przyjmując ją jako dowód, że druga strona stosuje chwyty poniżej pasa, w związku z czym jeszcze bardziej trzeba skupić się pod zagrożonym sztandarem.

PiS ma zresztą własną polaryzacyjną opowieść na te wybory. Przy urnach, jak przekonuje Jarosław Kaczyński i inni politycy tej partii, będą się decydować losy suwerenności kraju, jego rozwoju i dobrobytu. Tak jak w historii KO i Tuska za plecami PiS czai się Rosja, tak w opowieści snutej przez Jarosława Kaczyńskiego za plecami Tuska stoi Berlin, Bruksela, Ursula von der Leyen i „Zielony ład”. I tak, PiS uczestniczył w wyborze Ursuli von der Leyen przedstawiając go nawet jako swój sukces. PiS, choćby poprzez komisarza Janusza Wojciechowskiego, miał też duży udział w kształtowaniu „Zielonego ładu”. Ale to podważa wiarygodność tej narracji tylko u tych, którzy i tak na PiS nie głosują.



Na takim boisku Lewica i Trzecia Droga stoją jednak na wyraźnym spalonym. Na razie bowiem nie przebijają się żadne narracje, które pozwoliłyby „ponieść” te ugrupowania. W dyskusji jaka rozgorzała po ucieczce Szmydta na Białoruś głosy Trzeciej Drogi i Lewicy były praktycznie niesłyszalne. W proeuropejskości jako kontrze do eurosceptycyzmu PiS trudno im będzie wygrać wyścig z KO, której atutem jest tu również silna pozycja w odgrywającej kluczową rolę w Parlamencie Europejskim Europejskiej Partii Ludowej. Lewica próbuje ustawiać się w kontrze do KO ws. CPK, co może być próbą tworzenia narracji modernizacyjnej przeciwstawianej zbyt mało ambitnemu podejściu KO do tego tematu, problem polega jednak na tym, że CPK to jednak temat PiS-u i trudno będzie w niespełna miesiąc, jaki został nam do wyborów do PE, „przechwycić” go Lewicy.

Obie partie mają bardzo mało czasu, by zmienić niekorzystne dla nich warunki gry, a w szczególnie trudnej sytuacji jest Lewica. Kolejne wybory, w których uzyska wynik jednocyfrowy, będą dla niej sporym problemem, bo mogą ostatecznie zdemobilizować pozostały przy niej elektorat, który może zacząć szukać nowych rozwiązań, na co z pewnością liczą w KO.