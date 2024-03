Drugi to sensowność realizacji EZŁ w obliczu wątpliwej woli szczerej współpracy ze strony państw spoza UE w działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Przy okazji wyborów do PE z 2019 r., i później powoływania Komisji Europejskiej, o Zielonym Ładzie nie było mowy – jest to program upubliczniony już po sformowaniu obecnej Komisji. Ludzie nie mogli więc w pełni świadomie głosować na kandydatów do PE, którzy mieliby jakieś sprecyzowane stanowisko w tej sprawie. Zresztą, w ogóle kampanie wyborcze do PE dotyczą najczęściej przede wszystkim spraw krajowych. Tym bardziej oczywiście wyborcy nie mieli żadnego wpływu na skład i program Komisji Europejskiej.

W kampaniach wyborczych do parlamentów narodowych temat ten także – o ile w ogóle – podejmowany jest w znacznie węższym zakresie, niż należałoby to czynić, biorąc pod uwagę wspomniane znaczenie EZŁ. Jeśli już omawiany projekt pojawia się w programach partii politycznych, to na takim poziomie ogólności, że nie pozwala to na żadne jednoznaczne wnioski co do stanowisk tych partii w tym zakresie. W tegorocznej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego teoretycznie powinno być pod tym względem lepiej – i KE najwyraźniej to przeczuwa, obawiając się wzrostu poparcia dla partii eurosceptycznych i sprzeciwiających się EZŁ, dlatego zadeklarowała wycofanie się z niektórych założeń EZŁ w rolnictwie.

Czytaj więcej Publicystyka Łukasz Warzecha: Unijna polityka klimatyczna? Zagrożenie dla naszego dobrobytu Unijna polityka klimatyczna jest sprzeczna z wolnościami obywateli i regułami wolnego rynku – pisze Łukasz Warzecha w polemice z tekstem Konrada Szymańskiego „Klimatyczna łamigłówka prawicy”.

Ambitny projekt, który może wywrócić politycznie całą UE

Pozytywne następstwa, jakie mogą wyniknąć z EZŁ, jak poprawa stanu środowiska naturalnego, czysta energia, mniejsze uzależnienie od importu paliw kopalnych (i często mniejsze finansowanie różnych autokratów), rozwój nowych technologii, to cele i wartości, z którymi nie sposób polemizować. Jednak jeśli Zielony Ład będzie forsowany w oderwaniu od realiów politycznych, w przekonaniu, że technokratyczna Komisja Europejska wie najlepiej, co jest konieczne i co jest dobre dla ludu, to może się to skończyć nie tylko porażką projektu, ale faktycznym zablokowaniem działania całej Unii.

Umocnienie ugrupowań eurosceptycznych w PE jest w zasadzie pewne po nadchodzących wyborach. W następnych, gdy wymierne negatywne następstwa EZŁ będą dotykać coraz to nowe grupy interesu, a pozytywne skutki będą niewielkie i rozproszone, może być jeszcze gorzej. A w międzyczasie w państwach UE do władzy – m.in. pod hasłami „obalenia” EZŁ – mogą dojść politycy i partie eurosceptyczne.