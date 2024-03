A drugi społecznie nośny temat – aborcja? Tu z kolei oczywistym beneficjentem musi być Lewica. Nie mogłoby być inaczej, biorąc pod uwagę, że to jej politycy postawili na agendzie tę sprawę. Tu widać zresztą różnicę w stosunku do Konfederacji – o ile przykleiła się ona do już istniejących protestów, o tyle działacze Lewicy świadomie cały proces wywołali w oczekiwaniu politycznych zysków. I trzeba przyznać, że ta akcja powiodła się znakomicie. Nie bez pomocy Szymona Hołowni, bo gdyby po prostu skierował projekty ustaw liberalizujących aborcję pod obrady Sejmu, kampanijnego paliwa dla Lewicy starczyłoby ledwie na dwa, trzy dni. Jednak dzięki decyzji marszałka sprawa wylała się poza parlament i absorbuje opinię publiczną już dwa tygodnie, a końca sporu nie widać.

Odgrzanie tematu aborcji zmieniło sytuację Lewicy przed wyborami

Ukłony jednak należą się przede wszystkim samym politykom i polityczkom Lewicy, którzy w obliczu braku porozumienia w sprawie wspólnego startu z KO do sejmików znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Groziła im marginalizacja i wyborcza klęska. Odgrzanie tematu aborcji całkowicie zmieniło sytuację i daje szansę Lewicy na przyzwoity wynik w elekcji samorządowej, a może i europejskiej.

Ten temat jest wprost idealny dla Lewicy – po pierwsze dlatego, że jest nośny społecznie, a zwolenników aborcji jest wielokrotnie więcej niż wyborców partii Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia (tym bardziej formacji Magdaleny Biejat i Adriana Zandberga), a po drugie, bo w tej kwestii tylko Lewica ma niepodzielony elektorat. Wszyscy jej zwolennicy są za liberalizacją ustawy aborcyjnej, podczas gdy wyborcy pozostałych partii mają w tej materii zróżnicowane zdanie. Wybór tego tematu był więc doskonałą zagrywką ze strony Lewicy i jest mało prawdopodobne, by cała akcja nie przyniosła Lewicy oczekiwanych zysków sondażowych.

W najbliższym czasie powinniśmy zatem spodziewać się zwyżek notowań Konfederacji i Lewicy. To dobra wiadomość dla liderów obu formacji. Zła jest taka, że będą one niewielkie, bo to już nie lata dziewięćdziesiąte, polityka stała się trybalna, media społecznościowe zamknęły nas w bunkrach informacyjnych, a wyborcy postrzegają się jako karne wojsko swoich partii i niechętnie zmieniają swoje upodobania. Ale o tym wiedzą już wszyscy. Mam nadzieję, że także z moich artykułów.

Autor jest politologiem, prof. UŚ