Ale to dotyczy tylko poziomu miasta. W zbliżających się wyborach prezydenckich, ostatnich z serii, wcale nie wiadomo, czy Trzaskowski zostanie kolejny raz namaszczony przez KO. Może dla Donalda Tuska, mimo jego awersji do kryształowych żyrandoli, będzie to dobry czas na złapanie paru lat wytchnienia?

Tobiasz Bocheński nie będzie następcą Andrzeja Dudy

Raczej jasne jest natomiast, że kandydat PiS Tobiasz Bocheński nie stanie się politycznym sequelem Andrzeja Dudy. Polityk, który ma niesprecyzowany stosunek do miasta, w którym startuje, i widywany był z niewłaściwym szalikiem kibicowskim, a do tego zapomniał, że nie ma go – o czym napisał Onet – w stołecznym spisie wyborców, raczej nie wyrośnie ponad tłumy chętnych. Swoją grę grać będzie tylko kandydatka Lewicy Magdalena Biejat, starając się odwrócić złą karmę i zostać twarzą 10-proc. poparcia dla swojego obozu politycznego. Całe szczęście pamięta jeszcze, w który autobus wsiąść, by dojechać z Żoliborza na Mokotów, i ma stały meldunek w mieście.

Autorka jest zastępczynią redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej