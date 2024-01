Marek Migalski: Bajka o juncie Donalda Tuska

Wyborcy lubią bajki, ale nie za bardzo chcą w nich żyć.

Obecnie mamy do czynienia z sytuacją identyczną, tylko – jak zawsze w przypadku Kaczyńskiego i PiS – podniesioną do potęgi. Emocje już teraz są na najwyższym poziomie, a skala histerycznych ataków na rząd staje się powoli nieco kabaretowa. A to dopiero początek. Jeśli jednak obecnie już mamy stan wojenny i juntę pułkowników u władzy, to jakich słów liderzy dzisiejszej opozycji użyją, gdy najpierw na ławy sądowe, a potem do więzień, trafiać będą pierwsi z ich kolegów, którzy nadużyli stanowisk i okazali się zwykłymi przestępcami? Co wówczas padnie z ust Kaczyńskiego i innych prawicowych liderów? Oraz – co ważniejsze – jak na te słowa zareagują ich wyborcy? Czy aby nie obojętnością?

Ciepła woda w kranie

Jeśli Tusk i jego ludzie nie dadzą wyborcom opozycji powodów do dyskomfortu życiowego, jeśli prowadzić będą politykę „ciepłej wody w kranie”, unikać atakowania wartości ważnych dla elektoratu PiS, to ich spokojne rządzenie coraz bardziej zderzać się będzie z oderwaną od rzeczywistości narracją Kaczyńskiego o zamachu stanu i juncie u władzy. To zaś skutkować będzie tym, że przy PiS zostanie już tylko najbardziej żelazny elektorat. Co nie wróży dobrze tej partii i zapewni długie rządy tym, którzy zachowali jakiś kontakt z realnością. Wyborcy lubią bajki, ale nie za bardzo chcą w nich żyć.

Autor jest politologiem, profesorem Uniwersytetu Śląskiego