Czy opozycja nauczyła się na swoich błędach?

Otwarte pozostaje również pytanie, ile nauczyła się opozycja, z którą nie tylko miejscami, ale i przekazem zamienia się PiS. Jeśli rządząc, dokona korekty kursu sprzed 2015 r., prawica będzie w dużo trudniejszym położeniu, niż jest obecnie. Już widać wyraźnie, że PiS będzie musiał zrobić więcej niż rozliczyć kampanię. Musi zredefiniować samego siebie, czyli zastanowić się, jaki chce być i dokąd zmierza. Czy jest do tego zdolny? A może pogrąży się w kaskadzie omyłek i role odwrócą się na długie lata? Co ma do zaproponowania Polakom, a nie własnym tłustym kotom? Czy skupi się na wymyśleniu swojej roli we współczesnej Polsce, czy na tym, by przetrwał w opozycji, nie tracąc zbyt wiele, przyzwyczajony do czerpania ze strumienia gotówki płynącego wprost ze spółek Skarbu Państwa? To będzie test dla prawicy – test na to, o co jej chodzi i dlaczego (nie) o państwo.

Prawa i Sprawiedliwości w opozycji nie należy oczywiście lekceważyć. I jest dużo za wcześnie na jego grzebanie. Partia wciąż cieszy się poparciem społecznym na wysokim poziomie – nie podzielam opinii, że to wyłącznie dlatego, iż w jej rękach są media publiczne. Ale PiS ma to w zwyczaju, że grzebie się sam, potykając o własne nogi (lub nogi jednego z koalicjantów). To mogą być nogi klakierów, którzy PiS te wybory przegrali, wykańczając debatę, usypiając czujność i prowadząc do intelektualnej degrengolady. Są to więc nogi nadwornych publicystów. I nogi najbardziej pyszałkowatych i radykalnych ministrów czy innej rangi polityków, sączących każdego dnia wyłącznie pogardę. Przyjęli oto postawę, że to zwycięstwo im wszystkim się – parafrazując klasyczkę – po prostu należało, podobnie jak należą im się wszelkiego rodzaju wynikające z tego apanaże. W 2015 r. przekaz PiS (nawet jeśli podszyty politycznym cynizmem) był zgoła odmienny: że to Polakom się należy.

Dobiega nas teraz ze strony PiS istna kakofonia – niektórzy, do tej pory bezkrytyczni, nagle przemówili i widzą niedociągnięcia, inni upierają się, że zwyciężyli i raczej nie czekają na rewizora. Zresztą jak u Gogola, koniec końców, może się okazać, że prawicowi publicyści i politycy śmieją się sami z siebie.