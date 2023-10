Łukaszenka ma jeszcze szansę, by to zmienić i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że żaden kraj w Europie nie rozumie tak Białorusi, jak Polska. Mówiąc wprost – na Zachodzie nikomu poza Warszawą na Białorusi specjalnie nie zależy. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości Łukaszenka na własne życzenie zrujnował relacje z Polską. Dyktator w ciągu ostatnich trzech lat wyrządził wiele krzywd nie tylko swoim rodakom, ale i mniejszości polskiej. Niszczono nawet polskie miejsca pamięci, cmentarze. Wielu nie będzie w stanie mu wybaczyć. Ale dzisiaj to od niego zależy czy pójdzie drogą Wojciecha Jaruzelskiego czy jednak powtórzy los Wiktora Janukowycza.

Zmianę władzy w Polsce może być dobrą okazją dla Łukaszenki, by zaczął naprawiać błędy, budować swoją szalupę ratunkową. Zacząć musi od uwolnienia skazanego na 8 lat łagrów Andrzeja Poczobuta, co bez wątpienia zostałoby pozytywnie odebrane w Warszawie. A gdyby przy okazji zaprzestał wywierać presję na polską granicę, mógłby liczyć na otwarcie zamkniętych dotychczas przejść. Czeka na to kulejąca białoruska gospodarka. Idąc tym tropem dyktator w Mińsku powinien uwolnić przynajmniej schorowanych i potrzebujących pomocy, których nie brakuje wśród 1500 więźniów politycznych. Podziękują mu za to ich dzieci - niektóre od ponad trzech lat nie widziały swoich ojców i matek.

Ostatnia szansa dla Aleksandra Łukaszenki

Nadszedłby czas na poważne rozmowy. Z jednej strony o zniesieniu (albo przynajmniej złagodzeniu) zachodnich sankcji gospodarczych, a z drugiej o prawdziwej transformacji politycznej kraju. Pośredniczyć w tym procesie pomiędzy reżimem Łukaszenki, a opozycją demokratyczną mogłaby Polska. Każdy trzeźwo myślący polityk nad Wisłą zdaje sprawę z tego, że w interesie polskiej racji stanu leżą pokojowe przemiany demokratyczne na Białorusi, a nie zbrojna rebelia i chaos. Nie bez znaczenia jest też to, że nowe władze w Polsce będą miały zupełnie inną pozycję w Unii Europejskiej niż poprzednia ekipa rządząca. Gdyby Łukaszenka obrał drogę rozmów, zapewne mógłby liczyć też na gwarancje zmęczonej wojnami na świecie Brukseli.

Osoby, które miały okazję pracować z Łukaszenką uważają, że nie jest człowiekiem, który wkłada wszystkie jajka do jednego koszyka. Sugerował to niedawno również szef wywiadu wojskowego Ukrainy,.Kyryło Budanow, który stwierdził, że białoruskiemu dyktatorowi nadal „udaje się manewrować”. Jeżeli to prawda i Łukaszenka ma jeszcze na Białorusi większą władzę od Putina, to może uratować niepodległość swojego kraju. Ale musiałby zrobić krok wstecz, po raz pierwszy w swoim życiu.