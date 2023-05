Rusłan Szoszyn: Walki pod Biełgorodem i widmo nowej rewolucji w Rosji

Nie można wykluczyć, że coś podobnego wydarzy się podczas decydującego etapu ukraińskiej kontrofensywy, gdy np. rozpoczną się walki o Krym. Wówczas Kijów mógłby rzucić wszystkich walczących po stronie Ukrainy Rosjan (ponad 4 tys. osób), wspartych innymi siłami, np. z Międzynarodowego Legionu (Białorusini, Gruzini), którzy zajęliby jakieś rosyjskie miasto i wywiesili nad nim biało-niebiesko-białą flagę wolnej Rosji. Wówczas Kreml miałby dylemat, bo ktoś zacząłby grać w jego grę, używając jego metod. Moskwa musiałaby wybierać pomiędzy Krymem a np. Biełgorodem, Kurskiem czy Briańskiem.

Mauzoleum Lenina wciąż stoi w sercu rosyjskiej stolicy, a przecież Lenin nie doszedł do władzy w wyniku „pokojowych protestów”

Polityczna siła, która wzięłaby za to odpowiedzialności i natychmiast przeniosłaby się na zajęte przez ochotników terytorium też jest. Przebywający w Kijowie były deputowany Dumy, Ilia Ponomariow, nie ukrywa, że po to tworzy Zjazd Deputowanych Ludowych Rosji (który już dwukrotnie zbierał się na terenie Polski), by przyjąć władzę w swoim kraju. Będąc poza granicami Rosji opozycjoniści napisali już nową konstytucję i zapowiedzieli lustrację. Nie należą do przedstawicieli opozycji rosyjskiej, które od dziesięcioleci stawiają na pokojowe protesty i walczą z Putinem przeważnie w mediach, sieciach społecznościowych czy na forach międzynarodowych. Ponomariow stawia na walkę zbrojną i ma poparcie Ukrainy. Kraju, który zdążył powstrzymać i nawet zmusił do wycofania się „drugą armię świata”. Dziurawa granica, walki o obwodzie biełgorodzkim i nieustające dywersje w różnych regionach pokazują, że zbrojna rebelia w Rosji po ponad stu latach od rewolucji z 1917 roku i wojny domowej znów jest możliwa.

Kult zbrojnego oporu przeciwko rządzącym był przez dziesięciolecia zaszczepiany i pielęgnowany w Rosji, nie tylko za czasów radzieckich. Mauzoleum Lenina wciąż stoi w sercu rosyjskiej stolicy, a przecież Lenin nie doszedł do władzy w wyniku „pokojowych protestów”. Ponad sto ulic w różnych rosyjskich miejscowościach (i stacja metra w Moskwie) upamiętnia Piotra Wojkowa (był ambasadorem ZSRR w Polsce, zamordowany w Warszawie), współodpowiedzialnego za zabójstwo rodziny cała Mikołaja II. Z kolei do 1998 roku w Petersburgu był most Ignacego Hryniewieckiego. Niedaleko tego miejsca, w marcu 1881 roku, polski rewolucjonista zamordował cara Aleksandra II.