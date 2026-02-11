4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 11.02.2026 18:30 Publikacja: 11.02.2026 18:08
Nastolatkowie z ciężkimi objawami ADHD są narażeni na poważne problemy w dorosłym życiu
Foto: Adobe Stock
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest zaburzeniem neurorozwojowym, które zwykle pojawia się w dzieciństwie. Objawia się trudnościami z koncentracją, nadmierną aktywnością oraz impulsywnością, w dużym stopniu utrudniając codzienne funkcjonowanie oraz rozwój. ADHD jest częściej diagnozowane u chłopców, co prawdopodobnie może wynikać z tego, że objawy u dziewczynek są mniej wyraźne, przez co nie otrzymują one diagnozy. Główną przyczyną zaburzeń są czynniki genetyczne. Osoby, u których występuje ADHD, często mają problemy z nauką, zmagają się z lękiem, depresją lub występują u nich zachowania opozycyjne. W wielu przypadkach te trudności utrzymują się także w dorosłości i mogą wpływać na funkcjonowanie społeczne, zdrowie psychiczne oraz sytuację zawodową.
