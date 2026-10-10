Przed szkołą przy ul. Mińskiej w Warszawie 21-letnia napastniczka zaatakowała dwie 17-latki – poinformował Polsat News. Ranione nastolatki zostały przewiezione do szpitala.

Nożowniczka przed szkołą w Warszawie

– Potwierdzam, że dostaliśmy zgłoszenie, trwa interwencja policji – poinformował w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.

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Policja skontrolowała prawie 50 tys. szkół po atakach nożowników. Zatrzymano 76 osób
Społeczeństwo
Policja skontrolowała prawie 50 tys. szkół po atakach nożowników. Zatrzymano 76 osób

Jak podaje polsatnews.pl, do ataku miało dojść około godz. 13:00 w szkole policealnej przy ul. Mińskiej. W szkole trwały zajęcia, a w obliczu ataku część uczniów schowała się na drugim piętrze placówki.

Ataki nożowników w szkołach. Zatrzymano 76 osób

W związku z aktami przemocy, do których doszło na terenie szkół, skontrolowanych zostało blisko 50 tys. placówek, zatrzymano 76 osób – poinformowała w sobotę policja. 

W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. Z tego powodu w piątek mazowieckie szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym monitoringiem przez policję wspieraną przez straże miejskie.

W sobotę rano Polska Policja poinformowała na portalu X, że na terenie całej Polski trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.

Do godziny 6 rano odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. 

Dotychczas skontrolowanych zostało blisko 50 tys. placówek i zatrzymano 76 osób.

„Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie” – czytamy we wpisie.

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Ataki nożowników w szkołach

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.