Marcin Kierwiński, Barbara Nowacka, Czesław Mroczek, Marek Boroń
W konferencji uczestniczą szef MSWiA Marcin Kierwiński, wiceszef Czesław Mroczek, ministra edukacji Barbara Nowacka oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.
Kierwiński poinformował, że w ostatnich dniach 24 tysiące policjantów skontrolowało 15 tys. szkół. Zabezpieczono nośniki elektroniczne, które według stanu na dziś nie potwierdzają związku między niepokojącymi incydentami w szkołach. wydarzeniami.
- Te działania będą kontynuowane do czasu pełnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, wszelkich złych rzeczy, które zadziały się w ostatnich dniach. Nie będzie tutaj żadnego kompromisu, to bezpieczeństwo najmłodszych jest rzeczą najważniejszą - mówił Kierwiński.
Szef MSWiA przestrzegł przed dezinformacją i zwrócił się do rodziców, by informacje czerpali wyłącznie ze sprawdzonych źródeł.
Ministra edukacji Barbara Nowacka przypomniała o telefonach zaufania i ostrzegła przed nakręcaniem atmosfery paniki zagrożenia w mediach społecznościowych, zaapelowała do dziennikarzy o rozważne formułowanie informacji. Nowacka zapowiedziała zmiany ustawowe, które wzmocnią bezpieczeństwo w szkołach.
Komendant Główny Policji zapewnił, że policja reaguje na każde zawiadomienie, każde jest traktowane poważnie i sprawdzane.
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Konferencja ma związek z kilkoma niebezpiecznymi zdarzeniami w szkołach, w tym dwoma poważnymi atakami z użyciem ostrych narzędzi. W następstwie tych wydarzeń policja prowadzi kolejne interwencje, zatrzymuje nastolatków podejrzewanych o groźby i sprawdza doniesienia o możliwych następnych atakach.
Niepokój wywołały również ostrzeżenia rozpowszechniane w mediach społecznościowych o rzekomym „krwawym piątku”, których jak dotąd nie potwierdzono.
7 października – atak w Ostrołęce. W Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował ludzi ostrym narzędziem. Rannych zostało dziewięć osób poza sprawcą, w tym pięcioro uczniów, dwóch nauczycieli i dwóch przechodniów. Nastolatek został zatrzymany przez policję.
8 października – śmiertelny atak pod Wyszkowem. W szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-letni były uczeń zaatakował trzy osoby. 37-letnia pracownica placówki zmarła, a ranni zostali dyrektor szkoły i nauczyciel. Tego samego dnia policja zatrzymała 17-latka z Sierpca podejrzewanego o przygotowywanie niebezpiecznego zdarzenia na terenie szkoły.
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8–9 października – kolejne zatrzymania i alarmy. Po atakach w internecie zaczęły krążyć ostrzeżenia o rzekomym „krwawym piątku”, czyli planowanej serii ataków na szkoły 9 października. Policja poinformowała, że sprawdza te doniesienia, ale nie znalazła potwierdzenia istnienia ogólnopolskiego internetowego wyzwania koordynującego przemoc. Tylko na Mazowszu zatrzymano 11 młodych osób w związku z groźbami lub innymi niebezpiecznymi incydentami.
W części szkół w tym województwie odwołano zajęcia stacjonarne, a policja zwiększyła obecność przy placówkach w całym kraju.
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9 października – kolejne interwencje. Policja w województwie podlaskim informowała o zatrzymaniu uczniów, którzy mieli przy sobie noże, oraz o interwencjach związanych z niebezpiecznymi zachowaniami i fałszywymi alarmami. Służby apelowały o niewywoływanie paniki i nierozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji.
W odpowiedzi na wydarzenia premier Donald Tusk polecił, by policjanci codziennie odwiedzali szkoły. Ministerstwa edukacji i spraw wewnętrznych zapowiedziały również działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa placówek. Na tym etapie nie ma potwierdzenia, że wszystkie incydenty były ze sobą powiązane.
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