Paulina Szewioła: Co się dzieje teraz z dziećmi? Nic nowego, one są takie od dawna

Tegoroczny raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazuje, że przemoc rówieśnicza pozostaje jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci i młodzieży. Zatem to nie jest problem „teraz”. On istnieje od dawna.



Funkcjonariusze policji przed jedną ze szkół w Mińsku Mazowieckim. W piątek w sześciu szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat miński nie odbywały się zajęcia edukacyjne Foto: PAP/Przemysław Piątkowski

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