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Paulina Szewioła: Co się dzieje teraz z dziećmi? Nic nowego, one są takie od dawna

Tegoroczny raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pokazuje, że przemoc rówieśnicza pozostaje jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci i młodzieży. Zatem to nie jest problem „teraz”. On istnieje od dawna.

Publikacja: 09.10.2026 14:00

Funkcjonariusze policji przed jedną ze szkół w Mińsku Mazowieckim. W piątek w sześciu szkołach ponad

Funkcjonariusze policji przed jedną ze szkół w Mińsku Mazowieckim. W piątek w sześciu szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat miński nie odbywały się zajęcia edukacyjne

Foto: PAP/Przemysław Piątkowski

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Paulina Szewioła

Od kilku dni wszyscy mówimy o bezpieczeństwie w szkołach. Premier zlecił wzmożone patrole policji w okolicach placówek oświatowych. Wszystko za sprawą ataków nastoletnich nożowników, do których doszło w szkołach na Mazowszu.

W Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował nożem typu maczeta kolegów i nauczycieli. Dzień później doszło do incydentu w Leszczydole-Nowinach. Tam 15-latek również zaatakował pracowników szkoły. 37-letnia woźna zmarła w wyniku poniesionych obrażeń. W tym samym czasie policja zatrzymała w Sierpcu 17-latka, który miał przy sobie dwa noże i – według służb – przygotowywał się do ataku w szkole.

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