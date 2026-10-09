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Funkcjonariusze policji przed jedną ze szkół w Mińsku Mazowieckim. W piątek w sześciu szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat miński nie odbywały się zajęcia edukacyjne
Od kilku dni wszyscy mówimy o bezpieczeństwie w szkołach. Premier zlecił wzmożone patrole policji w okolicach placówek oświatowych. Wszystko za sprawą ataków nastoletnich nożowników, do których doszło w szkołach na Mazowszu.
W Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował nożem typu maczeta kolegów i nauczycieli. Dzień później doszło do incydentu w Leszczydole-Nowinach. Tam 15-latek również zaatakował pracowników szkoły. 37-letnia woźna zmarła w wyniku poniesionych obrażeń. W tym samym czasie policja zatrzymała w Sierpcu 17-latka, który miał przy sobie dwa noże i – według służb – przygotowywał się do ataku w szkole.
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