Decyzje o zawieszeniu zajęć podejmowały poszczególne samorządy i dyrektorzy szkół. W części placówek całkowicie odwołano lekcje, w innych zorganizowano opiekę dla dzieci, których rodzice nie mogli pozostawić w domach. Niektóre szkoły zdecydowały się na nauczanie zdalne.

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Z informacji uzyskanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że skala zamknięć jest większa, niż wskazywały wcześniejsze komunikaty poszczególnych samorządów.



Zamknięte szkoły na Mazowszu. Gdzie odwołano lekcje 9 października?

Najdalej idące działania podjęto w gminie Wyszków, gdzie odwołano zajęcia w szkołach podstawowych i przedszkolach. Placówki zapewniły jednak opiekę dzieciom, których rodzice nie mogli pozostać w domach.

W Piasecznie samorząd zaapelował do rodziców, aby w miarę możliwości pozostawili dzieci w domach. Zajęcia dydaktyczne zostały odwołane, ale szkoły zorganizowały opiekę dla uczniów.

W Legionowie zamknięto szkoły podstawowe nr 3 i 7. Decyzję podjęto po pojawieniu się informacji o potencjalnym zagrożeniu dla tych placówek. Pozostałe szkoły w mieście działają, ale zostały objęte dodatkowym nadzorem policji i straży miejskiej.

Zajęcia odwołano także w wybranych szkołach w powiatach pułtuskim, wołomińskim, mińskim i ciechanowskim. W części placówek wprowadzono nauczanie zdalne. Na podobne rozwiązanie zdecydowało się Liceum Akademickie w Płocku.

W Górze Kalwarii władze zaapelowały do rodziców o pozostawienie dzieci w domach.

Inaczej wygląda sytuacja w Warszawie. Stołeczny ratusz nie zalecił odwoływania lekcji. Szkoły działają normalnie, ale wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym kontrolę dostępu do budynków i zwiększoną obecność patroli policji oraz straży miejskiej.

Ataki na szkoły w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Skąd obawy rodziców?

W środę, 7 października, 19-letni uczeń zaatakował maczetą osoby znajdujące się w placówce w Ostrołęce. Rannych zostało dziewięć osób, a obrażenia odniósł także sam napastnik.

Dzień później w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-letni były uczeń zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły, a dwie kolejne osoby zostały ranne.

Po tych wydarzeniach w internecie zaczęły krążyć nagrania i ostrzeżenia dotyczące rzekomego „krwawego piątku”. Według rozpowszechnianych informacji 9 października miało dojść do kolejnych ataków na uczniów i nauczycieli.

Policja poinformowała jednak, że dotychczasowe ustalenia nie potwierdzają istnienia zorganizowanego internetowego wyzwania ani skoordynowanego planu ataków na szkoły.

Wśród osób zatrzymanych w związku z publikowaniem gróźb znaleźli się dwaj 15-latkowie z powiatu pruszkowskiego oraz 13-latek z warszawskiego Bemowa.

Zatrzymano również 17-latka z powiatu przasnyskiego, podejrzewanego o rozpowszechnianie nagrania wygenerowanego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w którym grożono atakiem na miejscowe liceum.

Bezpieczeństwo w mazowieckich szkołach. Pilna narada kuratorium

Mazowiecka kurator oświaty zwołała na piątek, 9 października, pilną naradę z dyrektorami szkół i przedstawicielami samorządów. Spotkanie poświęcono bezpieczeństwu uczniów i pracowników placówek, procedurom reagowania na zagrożenia oraz współpracy ze służbami.

Władze samorządowe i dyrekcje szkół podejmują decyzje dotyczące organizacji zajęć w zależności od sytuacji w poszczególnych placówkach. Tam, gdzie lekcje się odbywają, zwrócono szczególną uwagę na kontrolowanie wejść do budynków oraz obecność osób postronnych.

Policja sprawdza zgłoszenia dotyczące możliwych zagrożeń i analizuje materiały rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Funkcjonariusze apelują, by nie powielać niepotwierdzonych informacji i każdą groźbę zgłaszać odpowiednim służbom.

Nieoficjalne ustalenia „Rzeczpospolitej” wskazują, że w piątek zamknięto 49 szkół na Mazowszu. Na razie nie wiadomo, czy wszystkie placówki wznowią normalne zajęcia w poniedziałek. Decyzje w tej sprawie będą zależały od oceny sytuacji przez dyrektorów szkół i samorządy.