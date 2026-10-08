Tragiczny w skutkach atak w szkole w miejscowości Leszczydół-Nowiny pod Wyszkowem wywołał reakcję rządu. Jak podawała „Rzeczpospolita”, Donald Tusk poinformował, że nieletni sprawca działał w sposób zaplanowany – ubrany w kask z zamontowaną kamerą rejestrował przebieg zdarzenia. W odpowiedzi na tragedię premier zaapelował do kierownictwa policji o wprowadzenie rutynowych patroli wokół oraz wewnątrz wszystkich polskich szkół co najmniej raz dziennie.

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Reakcja rządu po tragedii pod Wyszkowem

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że stosowne polecenia trafiły do komend powiatowych. Funkcjonariusze mają pojawiać się w szkołach po uzgodnieniu zasad z ich dyrektorami. Premier Tusk zwrócił także uwagę na szerszy kontekst agresji wśród młodzieży, wskazując na kryzysy psychiczne, przemoc domową oraz tzw. fenomen naśladownictwa potęgowany przez treści w sieci.

Przypomniano o możliwości korzystania z telefonu zaufania 116 111 oraz zapowiedziano zintegrowanie działań ABW, policji i NASK w zakresie monitorowania zagrożeń cyfrowych.

Policjant: Brak kadr i ograniczenia w walce z cyberprzestępczością

Zapowiedzi rządu spotkały się z chłodną oceną ze strony środowiska policyjnego. W rozmowie z portalem Zero.pl do propozycji premiera odniósł się Michał Strzelec, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji województwa mazowieckiego. Ekspert ocenił, że choć działania prewencyjne są potrzebne, to ich pełna realizacja napotyka problemy kadrowe.

– Uważam, że nie ma możliwości kadrowej, aby całą policję skierować teraz do szkół – stwierdził Michał Strzelec na łamach portalu Zero.pl. Przedstawiciel związków zawodowych podkreślił, że skierowanie znacznych sił do stałego nadzoru nad placówkami odbije się na innych obszarach bezpieczeństwa publicznego, takich jak patrole drogowe, obsługa interwencji czy walka z przestępczością zorganizowaną. Wskazał, że policja nie może koncentrować się wyłącznie na jednym zadaniu ze względu na jego medialność.

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W rozmowie z Zero.pl Michał Strzelec zwrócił także uwagę na aspekt cyberbezpieczeństwa. Jego zdaniem prewencja fizyczna przed szkołami nie rozwiąże problemu, gdyż planowanie ataków odbywa się w Internecie. Związkowiec zaznaczył, że służby potrzebują dofinansowania oraz narzędzi umożliwiających monitorowanie zamkniętych grup i komunikatorów w tzw. darknecie, gdzie młodzi ludzie organizują niebezpieczne działania. Jak ocenił, bez odpowiednich zasobów policja pozostaje w tym zakresie znacząco ograniczona.

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Seria niebezpiecznych incydentów w szkołach – chronologia zdarzeń

Tragiczny atak w Leszczydole-Nowinach z 8 października – w wyniku którego po napaści 15-latka zmarła 37-letnia pracownica szkoły, a dwie osoby zostały ranne – to kolejny element czarnej serii zdarzeń z udziałem młodzieży. Zero.pl przypomniało, że fala agresji rozpoczęła się 22 września od napaści 11-latka z toporkiem na 10-letnią dziewczynkę.

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W kolejnych dniach służby udaremniały bądź odnotowywały następne groźne przypadki: 28 września w miejscowości Książki zatrzymano 13-latka planującego atak z bagnetem, a 6 października w Pępowie inny 13-latek przyniósł do szkoły nóż. 7 października 19-latek ranił ostrym narzędziem dziewięć osób w zespole szkół w Ostrołęce, tego samego dnia policja w Sierpcu zapobiegła napaści ze strony 17-latka uzbrojonego w dwa noże.