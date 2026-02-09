Aktualizacja: 09.02.2026 18:16 Publikacja: 09.02.2026 17:12
Ghislaine Maxwell I Jeffrey Epstein
Foto: REUTERS/Justice Department
Maxwell stanie przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów USA, która bada sprawę Epsteina – m.in. jego powiązania z innymi wpływowymi ludźmi oraz to, w jaki sposób wykorzystywano informacje o przestępstwach finansisty. Jak zapowiadano, przesłuchanie kobiety ma odbyć się zdalnie, za zamkniętymi drzwiami.
Czytaj więcej
Ponad trzy miliony dokumentów, zdjęć, nagrań i zapisów sądowych z akt oskarżonego o przestępstwa...
Przypuszcza się, że 64-latka – powołując się na piątą poprawkę, która mówi o tym, że nikt nie może zostać zmuszony do zeznawania w sprawie karnej na swoją niekorzyść – odmówi składania zeznań. Wcześniej zapowiadali to prawnicy kobiety. BBC informowało, że sytuacja może wyglądać inaczej, jeśli zostanie jej przyznany immunitet prawny. W lipcu ubiegłego roku Komisja Nadzoru jednak się na to nie zgodziła, a miesiąc później – w sierpniu – wobec kobiety wystosowano już formalne wezwanie, które zobowiązuje ją do złożenia zeznań pod przysięgą.
Jak zaznaczono, Maxwell nie może "ryzykować dalszego narażenia na odpowiedzialność karną w politycznie napiętym otoczeniu bez formalnego immunitetu”. Zauważono także, że przesłuchanie "nie przyniesie niczego poza czysto politycznym spektaklem i całkowitym marnowaniem pieniędzy podatników”.
Ghislaine Noelle Marion Maxwell to brytyjsko-amerykańska przestępczyni, była działaczka społeczna. Jest córką Roberta Maxwell – zmarłego brytyjskiego potentata medialnego. W przeszłości Maxwell była także wieloletnią partnerką Jeffrey’ego Epsteina, nieżyjącego amerykańskiego finansisty, oskarżonego o handel seksualny.
W 2021 r. Ghislaine Maxwell została uznana winną, a w 2022 r. skazana na 20 lat więzienia za pomoc Epsteinowi w wykorzystywaniu seksualnym kobiet i nastolatek w latach 1994-2004. Zarzuty obejmowały między innymi handel seksualny nieletnimi, nakłanianie nastolatek do podróży w celu udziału w nielegalnych aktach seksualnych oraz przewożenie nieletnich z zamiarem zaangażowania w przestępczą aktywność seksualną.
Choć prawnicy Maxwell złożyli apelację od wyroku, w październiku 2025 r. odrzucił ją Sąd Najwyższy.
Czytaj więcej
– To jest perfect storm, w tej historii jest wszystko: władza, pieniądze i seks – mówił gość podc...
W ostatnim czasie Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikował ponad trzy miliony stron dokumentów – a także ponad 2000 filmów i 180 000 zdjęć – z akt spraw dotyczących Jeffreya Epsteina, nieżyjącego amerykańskiego finansisty, oskarżonego o handel seksualny. Pliki zamieszczone na stronie internetowej resortu obejmują część z kilku milionów stron dokumentacji, które – jak twierdzą urzędnicy – zostały wstrzymane przed pierwotnym udostępnieniem w grudniu. Była to największa jak dotąd liczba ujawnionych akt w tej sprawie.
Dokumenty zostały ujawnione na mocy ustawy o przejrzystości akt Epsteina, uchwalonej po miesiącach nacisków społecznych i politycznych. Nałożyła ona na administrację obowiązek ujawnienia akt w sprawie finansisty.
Jak zauważa w swoim tekście Aleksandra Słabisz, informacje w odtajnionych aktach Epsteina rzucają cień na reputację setek wpływowych postaci. Wynika z nich między innymi, że obecny sekretarz handlu Howard Lutnick planował wycieczkę na wyspę Epsteina, a zaproszenie miał otrzymać również Elon Musk. Dokumenty zmusiły Billa Gatesa do wydania oświadczenia, że domniemania na jego temat są „absolutnie absurdalne i kompletnie nieprawdziwe”. W aktach pojawiają się też nazwiska gigantów technologicznych, wpływowych postaci z Wall Street, Billa Clintona (nie jest tajemnicą, że spędzał czas z Epsteinem), oraz zagranicznych polityków, np. Ehuda Baraka, byłego premiera Izraela. Wśród dokumentów znalazły się także m.in. pliki dotyczące Andrew Mountbatten-Windsora – byłego brytyjskiego księcia Andrzeja.
W sprawie pojawiają się także wątki polskie, stąd zajęły się nią władze naszego kraju – Donald Tusk poinformował, że podjął decyzję o powołaniu zespołu analitycznego w związku ze skandalem ws. pedofilii w USA. W udostępnionych dokumentach znalazły się między innymi nazwiska dwóch polskich modelek – Marianny Idźkowskiej i Sandry Kubickiej – a także Wojciecha Fibaka, uznawanego za jednego z najlepszych polskich tenisistów w historii. Chodzi także o dwoje współpracowników Epsteina: Janusza Banasiaka i Adriannę Ross Mucińską.
W 2019 r. finansista Jeffrey Epstein, który skazany został za wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt i handel kobietami w celu wykorzystywania seksualnego, popełnił w areszcie samobójstwo. Choć administracja Donalda Trumpa zapowiadała odtajnienie dokumentów w tej sprawie, a prokurator generalna Pam Bondi obiecywała opublikowanie listy klientów Epsteina, resort sprawiedliwości przekazał mediom informację mówiącą o tym, że lista nie zostanie opublikowana, gdyż w rzeczywistości nigdy nie istniała. Jak stwierdzono, Epstein popełnił samobójstwo, w związku z czym żadne dodatkowe dokumenty w tej sprawie nie zostaną upublicznione.
Czytaj więcej
Proces Ghislaine Maxwell stawia pod znakiem zapytania etyczne standardy w brytyjskiej rodzinie kr...
Już od dłuższego czasu amerykańskie media zauważają, że sprawa wzbudziła bardzo duże emocje wśród Amerykanów, w tym także zwolenników ruchu MAGA. Stanowisko administracji Trumpa podważało bowiem teorię o tym, że Epstein prowadził tajną operację CIA lub Mosadu i został zamordowany. Prawicowi dziennikarze, blogerzy, influencerzy i internauci zarzucali władzom USA ukrywanie prawdy.
Po opublikowaniu ostatniej partii dokumentów Donald Trump podkreślił, że jest przekonany, iż ujawnione akta dotyczące sprawy Jeffreya Epsteina świadczą na jego korzyść, bo dowodzą, że padł ofiarą spisku. Polityk, pytany o sprawę przez dziennikarzy, odrzekł, że „słyszał”, że część z dokumentów dowodzi zmowy dziennikarza Michaela Wolffa z Jeffreyem Epsteinem przeciwko niemu. – Sam tego nie widziałem, ale kilka bardzo ważnych osób powiedziało mi to. Więc to nie tylko mnie rozgrzesza, ale jest wręcz odwrotnie, niż ludzie mieli nadzieję – powiedział Donald Trump. Zapowiedział przy tym, że zamierza pozwać Wolffa w tej sprawie.
Michael Wolff to autor kilku krytycznych książek o Trumpie, zawierających sensacyjne wątki zza kulis jego administracji.
Czytaj więcej
Donald Tusk poinformował przed posiedzeniem rządu, że podjął decyzję o powołaniu zespołu analityc...
Ujawnione ostatnio dokumenty pierwotnie miały zostać ujawnione do 19 grudnia 2025 r. – taki termin wyznaczył Kongres. Departament Sprawiedliwości poinformował jednak, że zlecił setkom prawników przejrzenie dokumentacji. Zaprzeczył jakimkolwiek próbom uchronienia Trumpa, który twierdzi, że zerwał kontakty z Epsteinem lata temu.
Niedawno amerykańskie media poinformowały, że przed Kongresem zgodzili się zeznawać w tej sprawie także były prezydent USA Bill Clinton i jego żona, była sekretarz stanu Hillary Clinton. Choć przesłuchanie ma odbyć się w formie zamkniętych, protokołowanych przesłuchań pod przysięgą, Clintonowie domagają się, by miały one charakter publiczny. Była para prezydencka Stanów Zjednoczonych ma złożyć zeznania pod koniec lutego.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ryan Routh, uznany winnym usiłowania zabójstwa prezydenta Donalda Trumpa, został skazany na dożywocie.
Jeffrey Epstein to skazany pedofil i stręczyciel, człowiek, który dopuścił się obrzydliwych czynów. Myślę, że na...
– To jest perfect storm, w tej historii jest wszystko: władza, pieniądze i seks – mówił gość podcastu „Rzecz w t...
Jedna osoba jest w stanie krytycznym w wyniku strzelaniny z udziałem funkcjonariuszy straży granicznej Border Pa...
Sędzia federalnego sądu w Minnesocie nakazał Toddowi Lyonsowi, pełniącemu obowiązki szefa Służby Imigracyjnej i...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas