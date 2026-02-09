Jak zauważa w swoim tekście Aleksandra Słabisz, informacje w odtajnionych aktach Epsteina rzucają cień na reputację setek wpływowych postaci. Wynika z nich między innymi, że obecny sekretarz handlu Howard Lutnick planował wycieczkę na wyspę Epsteina, a zaproszenie miał otrzymać również Elon Musk. Dokumenty zmusiły Billa Gatesa do wydania oświadczenia, że domniemania na jego temat są „absolutnie absurdalne i kompletnie nieprawdziwe”. W aktach pojawiają się też nazwiska gigantów technologicznych, wpływowych postaci z Wall Street, Billa Clintona (nie jest tajemnicą, że spędzał czas z Epsteinem), oraz zagranicznych polityków, np. Ehuda Baraka, byłego premiera Izraela. Wśród dokumentów znalazły się także m.in. pliki dotyczące Andrew Mountbatten-Windsora – byłego brytyjskiego księcia Andrzeja.

W sprawie pojawiają się także wątki polskie, stąd zajęły się nią władze naszego kraju – Donald Tusk poinformował, że podjął decyzję o powołaniu zespołu analitycznego w związku ze skandalem ws. pedofilii w USA. W udostępnionych dokumentach znalazły się między innymi nazwiska dwóch polskich modelek – Marianny Idźkowskiej i Sandry Kubickiej – a także Wojciecha Fibaka, uznawanego za jednego z najlepszych polskich tenisistów w historii. Chodzi także o dwoje współpracowników Epsteina: Janusza Banasiaka i Adriannę Ross Mucińską.

W 2019 r. finansista Jeffrey Epstein, który skazany został za wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt i handel kobietami w celu wykorzystywania seksualnego, popełnił w areszcie samobójstwo. Choć administracja Donalda Trumpa zapowiadała odtajnienie dokumentów w tej sprawie, a prokurator generalna Pam Bondi obiecywała opublikowanie listy klientów Epsteina, resort sprawiedliwości przekazał mediom informację mówiącą o tym, że lista nie zostanie opublikowana, gdyż w rzeczywistości nigdy nie istniała. Jak stwierdzono, Epstein popełnił samobójstwo, w związku z czym żadne dodatkowe dokumenty w tej sprawie nie zostaną upublicznione.

Sprawa Jeffreya Epsteina szkodzi Donaldowi Trumpowi

Już od dłuższego czasu amerykańskie media zauważają, że sprawa wzbudziła bardzo duże emocje wśród Amerykanów, w tym także zwolenników ruchu MAGA. Stanowisko administracji Trumpa podważało bowiem teorię o tym, że Epstein prowadził tajną operację CIA lub Mosadu i został zamordowany. Prawicowi dziennikarze, blogerzy, influencerzy i internauci zarzucali władzom USA ukrywanie prawdy.

Po opublikowaniu ostatniej partii dokumentów Donald Trump podkreślił, że jest przekonany, iż ujawnione akta dotyczące sprawy Jeffreya Epsteina świadczą na jego korzyść, bo dowodzą, że padł ofiarą spisku. Polityk, pytany o sprawę przez dziennikarzy, odrzekł, że „słyszał”, że część z dokumentów dowodzi zmowy dziennikarza Michaela Wolffa z Jeffreyem Epsteinem przeciwko niemu. – Sam tego nie widziałem, ale kilka bardzo ważnych osób powiedziało mi to. Więc to nie tylko mnie rozgrzesza, ale jest wręcz odwrotnie, niż ludzie mieli nadzieję – powiedział Donald Trump. Zapowiedział przy tym, że zamierza pozwać Wolffa w tej sprawie.