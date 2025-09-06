W końcu krzyki usłyszeli goście w hotelu, wezwali pana z recepcji, a on trenera zawodników. Pani Katarzyna: – Pan z recepcji chciał wezwać policję, ale kiedy trener zadzwonił do mnie, przekonywał mnie, by tego nie robić. W tym całym szoku zgodziłam się. Ale po ochłonięciu i rozmowie z synem – sprawę zgłosiłam dzień później na policję. Szybko się okazało, że słusznie, bo klub i związek robili wszystko, by sprawcom zdarzenia nie zrobić krzywdy.

Pani Katarzyna: – Ten komunikat z 25 sierpnia powieszono dopiero wtedy, gdy zagroziłam prawniczce związku, że wyślę notatkę na ten temat do mediów. Dominikowi W. włos z głowy nie spadł.

Związek bada zajście dwa miesiące. A Dominik W. gra dalej

O tymczasowym odebraniu licencji zawodnika PZT (dla czterech a nie sześciu sprawców, którzy pastwili się nad synem pani Katarzyny) dowiadujemy się dopiero dwa miesiące po zdarzeniu. Dlaczego trwało to aż tak długo? Tomasz Dobiecki, rzecznik PZT wyjaśnia, że „sprawa po jej zgłoszeniu została podjęta do rozpatrzenia niezwłocznie zgodnie z obowiązującą procedurą – w pierwszej kolejności zajęła się nią Komisja Etyki, która po określeniu kategorii zdarzenia przekazała sprawę do Komisji Dyscypliny, która po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji oraz dokładnej analizie materiału dowodowego, podjęła decyzję w przedmiotowej sprawie, która w rezultacie została opublikowana na stronie”. I że „wszystkie działania zostały podjęte niezwłocznie, z pełnym poszanowaniem procedur i w trosce o dobro osób zaangażowanych, a podejście instytucjonalne od początku miało na celu deeskalację sytuacji i zapobieżenie jej dalszym skutkom”.

Kiedy na początku lipca na Mistrzostwach Polski dziewcząt i chłopców do lat 16 w tenisie, prowadzonych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Poznaniu niespełna 15-letnią zawodniczkę miał zgwałcić 16-letni kolega, co ujawniła „Rzeczpospolita”, Polski Związek Tenisowy dyscyplinarnie zawiesił zawodnika kilka dni po zdarzeniu.

W sprawie konsekwencji za pastwienie się sześciu kolegów nad synem pani Katarzyny, nic nie dzieje się szybko. Co więcej, dzień po tym, jak PZT opublikował komunikat o zawieszeniu sprawców, którzy dopuścili się „nieprawidłowych działań”, Dominik W. startuje w międzynarodowym turnieju tenisowym w Warszawie. – To jest oburzające, demoralizujące. Czy Minister Sportu o tym wie? – mówi nam jeden ze znanych działaczy tenisa w Polsce.

Tomasz Dobiecki wyjaśnia nam, że „zgodnie z decyzją Komisji Dyscypliny grupa zawodników została pozbawiona licencji PZT, co uniemożliwia im starty w imprezach krajowych organizowanych przez Polski Związek Tenisowy oraz kluby posiadające licencje PZT”. A Bohdan Tomaszewski Cup jest turniejem z cyklu Tennis Europe. „Wykluczenie zawodników z udziału w zawodach rangi europejskiej należy wyłącznie do Tennis Europe, które zostało poinformowane o tymczasowym pozbawieniu licencji zawodniczych niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Komisję Dyscypliny PZT” – zapewnia nas Dobiecki.