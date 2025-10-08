Coraz więcej badań pokazuje, że choć mężczyźni wyjątkowo często zmagają się z samotnością i brakiem wsparcia, wciąż brakuje w społeczeństwie miejsca na mówienie o męskich doświadczeniach – szczególnie tych związanych z cierpieniem, przemocą, bezradnością czy poczuciem krzywdy. Dla wielu mężczyzn szukanie pomocy staje się szczególnie trudne, jeśli zostali wychowani w poczuciu, że „prawdziwy facet” powinien radzić sobie sam – wyjaśniają autorzy raportu.

„Chłopaki nie płaczą?”

„Od najmłodszych lat chłopcy słyszą, że mają być silni, odporni i niewzruszeni. »Chłopaki nie płaczą« , »weź się w garść«, »bądź twardy« – to komunikaty, które kształtują tożsamość i budują mur wstydu wokół emocji” - czytamy w raporcie.

Tymczasem aż 63 proc. mężczyzn w Polsce doświadczyło przemocy - emocjonalnej, fizycznej, ekonomicznej i seksualnej. I to właśnie mężczyźni, według statystyk, popełniają 84 proc. samobójstw, a dwóch na trzech zmaga się z poczuciem samotności.

To ogromna liczba, która burzy mit o tym, że przemoc to problem wyłącznie kobiet. Mimo to większość mężczyzn nigdy nie nazwała swoich doświadczeń wprost – czytamy w raporcie.