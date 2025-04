Jest tylko po kilku mundurowych z zarzutami ze służby śledczej i wspomagającej, dwóch kontrterrorystów i policjant do walki z cyberprzestępczością.

Szczególnie niepokojące jest to, że ok. 60 proc. zarzutów dla policjantów prewencji dotyczyło przestępstw przeciwko „działalności instytucji państwowych”, a więc w dużej mierze korupcji i nadużycia władzy dla swoich korzyści. Co się za tym kryje?

Prewencja ma pierwszy kontakt z obywatelami, patroluje miasto, może nakładać mandaty np. za zakłócanie porządku czy wykroczenia kierowców.

– Mogą złapać dilera z narkotykami, pieszych, którzy przechodzą na czerwonym świetle, kierowcę, który rozmawia przez komórkę, za co jest 12 punktów karnych. Pokus do korupcji dla tego, kto jest nieuczciwy, jest mnóstwo – mówi nam jeden z byłych szefów dużej komendy.

Blisko co trzeci z policjantów, którzy popełnili przestępstwa, miał staż od czterech do dziesięciu lat. W ruchu drogowym jest ok. 10 tys. policjantów, w prewencji ok. 40 tys.