Co dokładnie kryje się za zarzutami dla Bartłomieja M., oraz pozostałych oskarżonych?

Według prokuratury M. doprowadził do tego, że PGZ zawarła umowę i zleciła (za ok. 0,5 mln zł) Stowarzyszeniu dla Dobra Rzeczpospolitej organizację wystawy multimedialnej i koncertu „Głos Wolności” – miał się odbyć w czerwcu 2016 roku na placu Piłsudskiego w Warszawie – choć statut PGZ nie pozwalał, by zbrojeniowa spółka mogła się angażować w wydarzenia o takim charakterze. Bartłomiej M. miał tutaj działać wspólnie z Agnieszką M., ówczesną wicedyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Co więcej, Robertowi K. – w tamtym czasie wicedyrektorowi Biura Marketingu PGZ (i swojemu bliskiemu znajomemu) – Bartłomiej M. miał polecić, by zaliczkę na to przedsięwzięcie ukryć w „usłudze szkoleniowej”. Potem potwierdzali, że szkolenia się odbyły. A Robert K. nawet podpisał protokół „należytego wykonania umowy”, choć wystawa multimedialna się nie odbyła, a koncert przeniesiono do hotelu, co kosztowało PGZ kolejne ok. 40 tys. zł.

Prokuratura uznała, że Bartłomiej M., działając z Agnieszką M., doprowadził do wyrządzenia Polskiej Grupie Zbrojeniowej szkody na łączną kwotę ok. 1,2 mln zł. Został oskarżony o przekroczenie uprawnień jako funkcjonariusz publiczny poprzez działanie na szkodę zbrojeniowej spółki.

Inny wątek śledztwa, w którym ma zarzut, dotyczy płatnej protekcji. O co chodzi? Powołując się na wpływy w MON, Bartłomiej M. miał podjąć się załatwienia organizacji wystawy militarnej w centrum wystawienniczym w Warszawie – w zamian za 55 tys. zł łapówki. Kolejne 35 tys. zł miało trafić do Mariusza Antoniego K., byłego posła PiS, który odszedł z partii i polityki po tzw. aferze madryckiej i założył spółkę doradczą – on także jest współoskarżony. MON nad tą wystawą – do czego dążył były rzecznik resortu – miał objąć patronat honorowy.

W śledztwie Bartłomiej M. do żadnego z zarzutów się nie przyznał i wszystkiemu zaprzeczył

Bartłomiej M. w śledztwie nie przyznał się do zarzutów. Twierdził, że nie zna Stowarzyszenia dla dobra Rzeczpospolitej i nie wie, by wykonywało dla MON jakiekolwiek usługi, nikomu go nie polecał i niczego nikomu nie załatwiał.