„Żydostwo generalnie uważam za degenerację ludzkości i w pełni rozumiem politykę jaką wobec niego prowadził Adolf Hitler”, „nadszedł czas, by wrócić do korzeni i pozbyć się żydowskiego pasożyta” oraz „im lepiej poznaję Żydów, tym bardziej podoba mi się austriackie malarstwo akwarelowe” – to tylko próbka wpisów, jakie w mediach społecznościowych zamieszczał mieszkaniec Białegostoku, związany z Ruchem Narodowym i Unią Polityki Realnej. W połowie stycznia został za to skazany przez sąd w Białymstoku na karę pięciu miesięcy w zawieszeniu na dwa lata.

Reklama

W Polsce z powodu tzw. przestępstw z nienawiści skazuje się około 300 osób rocznie, a wkrótce takimi sprawami może zacząć zajmować się wyspecjalizowany zespół prokuratorów. Tak wynika z najnowszych wytycznych w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa motywowane uprzedzeniami.

Przestępstwami z nienawiści zajmuje się około 170 prokuratorów. Ma być ich czterokrotnie mniej

Wydał je specjalny zespół powołany przez prokuratora generalnego Adama Bodnara, w skład którego weszli m.in. prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wytyczne dotyczą m.in. karnoprawnej oceny czynu i sposobu prowadzenia postępowań, wynika z nich też, że ma powstać specjalny podręcznik metodyczny dla prokuratorów i policjantów. Co najważniejsze, wytyczne przewidują, że postępowania dotyczące mowy nienawiści mają trafiać „wyłącznie do referatów wyznaczonych prokuratorów”.