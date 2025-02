Przełomem była interwencja podjęta przez policjantów z miejscowej drogówki, którzy zatrzymali do rutynowej kontroli 24-latka jadącego Chevroletem. - Mężczyzna na widok policjantów zareagował nerwowo. Funkcjonariusze więc dokładnie sprawdzili zarówno kierowcę, jak i samochód, którym podróżował. W policyjnym systemie widniała informacja, że jest on poszukiwany czerwoną notą Interpolu za przestępstwa narkotykowe – mówi Patryk Domarecki.

W samochodzie 24-latek miał schowane 54 gramy haszyszu, a już podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania i miejsca pracy policjanci ujawnili w sumie 1,5 kg narkotyków, takich jak metamfetamina, mefedron i haszysz.

- Dzięki doskonałej współpracy i płynnej wymianie informacji pomiędzy wydziałami naszej komendy funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany do kontroli kierowca z Chevroleta jest dilerem, nad którego ujęciem pracują policjanci z pionu kryminalnego – wskazuje Patryk Domarecki.

Ukrainiec był poszukiwany na wniosek Rosji

Narkotykowy interes, który uruchomił w Polsce Witalij I. nie był przypadkowy – tym samym procederem Ukrainiec trudnił się już wcześniej. Jak dowiedziała się „Rz”, od kwietnia 2022 r. mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu na wniosek Rosji – miał do odbycia wyrok 10 lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe, jakich dopuścił się w tym kraju. Fakt, że Interpol wystawił za nim na wniosek Rosji notę w kolorze, który dotyczy najgroźniejszych przestępców, świadczy o tym, że nie było wątpliwości co do zaangażowania mężczyzny w narkobiznes (wnioski z Rosji są szczególnie dokładnie weryfikowane przez Interpol).

W jaki sposób Witalij I. dostał się do Polski i od kiedy tu przebywał – nie wiemy. Jest w wieku poborowym i powinien walczyć na wojnie z Rosją. Tymczasem przedostał się do Polski, zamieszkał w powiecie otwockim, zatrudnił się w jednym z zakładów przemysłowym, a po godzinach zajął się tym, co robił wcześniej – obrotem narkotykami.