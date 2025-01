Policja zatrzymała mężczyznę, który miał grozić Owsiakowi

- Mężczyzna został zatrzymany w środę wieczorem na terenie Małopolski i przewieziony do Warszawy – powiedziała na antenie TVN24 insp. Katarzyna Nowak, rzeczniczka Komendy Głównej Policji. - Wstępne rozmowy policjantów z tym mężczyzną zostały przeprowadzone, ale nie jest to jeszcze etap zeznań. Od rana przeprowadzane będą czynności. Mamy materiał dowodowy, który wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów. Teraz rolą prokuratury i policjantów pionu dochodzeniowo-śledczego jest weryfikowanie zgromadzonego przez nas materiału – wyjaśniła.

Ataki na WOŚP, groźby wobec Jerzego Owsiaka

O kierowanych wobec niego groźbach karalnych i szerzeniu nienawiści zawiadomił policję sam Jerzy Owsiak. Jak poinformował, materiały mające stanowić dowód w sprawie – m.in. adresy e-mail, numery telefonów i opisy zdarzeń – zostały przekazane policji.

We wtorek opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym informował o groźbach wobec niego i Fundacji WOŚP. Opisał jeden z telefonów na numer Biura Prasowego Fundacji. Osoba, która dzwoniła, najpierw zapytała, czy dodzwoniła się do biura Owsiaka, a następnie powiedziała: "Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden". Prezes WOŚP napisał, że to kolejna w ostatnich dniach groźba wobec WOŚP.