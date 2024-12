Maksymilian F. został zatrzymany nazajutrz po pościgu dzięki informacji pracownika zoo. Broń, rewolwer czarnoprochowy na który nie potrzeba zezwolenia, miał zapiętą w kaburze na klatce piersiowej.

Dziewięć miesięcy śledztwa. Prokuratura oskarża tylko policjantów

Prokuratura oskarżyła o niedopełnienie obowiązków tylko trzech funkcjonariuszy, którzy nie sprawdzili zatrzymując go, czy F. ma broń. Zgodnie z procedurami przeszukanie zatrzymanego powinni dokonać także kryminalni – z powodu ich śmierci, wątek ten został umorzony.

Akt oskarżenia przeciwko trzem funkcjonariuszom w sierpniu trafił do sądu we Wrocławiu. Ale ten, jak ustaliła „Rzeczpospolita”, po wielu miesiącach uznał, że nie jest właściwy do jego prowadzenia –zatrzymanie Maksymiliana F. miało miejsce w jego domu w podwrocławskim Kiełbinie, który podlega Sądowi Rejonowemu w Oleśnicy. Dopiero kilka dni temu wpłynął do oleśnickiego sądu. „Rzeczpospolita” złożyła wniosek o wgląd w akt oskarżenia funkcjonariuszy. Chcieliśmy poznać okoliczności, które doprowadziły do tragicznych w skutkach zdarzeń. Ale sąd się na to nie zgodził. Prezes Sądu Wioletta Noworyta powołała się na wyrok NSA ze stycznia ubiegłego roku, który ocenił, że akt oskarżenia nie stanowi informacji publicznej. Proces ruszy dopiero w przyszłym roku.

Czytaj więcej Policja Koniec broni czarnoprochowej w Polsce? „Tak niebezpieczna, jak współczesne pistolety” Jedyny rodzaj broni, który można kupić w Polsce bez zezwolenia, może stać się dużo mniej dostępny. Policja apeluje o pilne zmiany, przymierza się już do nich MSWiA – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Maksymilian F. - czy był poczytalny? Biegli nie potrafią ocenić

Nie wiadomo czy Maksymilian F. odpowie za zabójstwo. Zdecyduje o tym wynik obserwacji sądowo-psychiatrycznej, na którą od ponad pół roku czeka wrocławska prokuratura.

Jeśli opinia potwierdzi, że sprawca był poczytalny w chwili zabójstwa, grozi mu dożywocie. Maksymilian F. posiadał broń czarnoprochową na którą nie musiał mieć pozwolenia. Oddając strzał z tzw. przyłożenia można zabić. By ograniczyć dostęp do takiego rodzaju broni apeluje w petycji do Sejmu zarząd główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. W MSWiA ruszyły prace zespołu, który ma wprowadzić zmiany w prawie.