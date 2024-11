„Czuję się jak bin Laden”. Mężczyzna chciał wysadzić giełdę papierów wartościowych

Według Federalnego Biura Śledczego, podejrzany - Harun Abdul-Malik Yener - podjął kroki w celu zdetonowania bomby przed gmachem New York Stock Exchange na Wall Street na dolnym Manhattanie. Yener został oskarżony o próbę uszkodzenia lub zniszczenia za pomocą materiału wybuchowego budynku, który jest wykorzystywany w handlu międzystanowym.

USA. Bezdomny planował zamach na giełdę papierów wartościowych

Agencja Reutera pisze, że motywy podejrzanego nie są znane. W dokumentach przedłożonych sądowi Yener został przedstawiony jako 30-letni bezdomny mężczyzna z Coral Springs na Florydzie. FBI wszczęło dochodzenie w lutym po tym, jak śledczy otrzymali informacje, że Yener przechowywał w schowku schematy do produkcji bomb. Podczas przeszukania agenci znaleźli szkice, mechanizmy zegarowe, płytki obwodu drukowanego i inny sprzęt elektroniczny. Od 2017 r. mężczyzna miał szukać w internecie informacji o konstruowaniu bomb.

Podczas rozmów z co najmniej trzema agentami pod przykryciem zatrzymany miał mówić, że zdetonowanie improwizowanego ładunku wybuchowego doprowadzi do „resetu” władzy w Stanach Zjednoczonych. „Czuję się jak bin Laden” - mówił Yener, według FBI. Mężczyzna miał także opisywać próbę dołączenia do prawicowych bojowek i wyrażać poglądy antyrządowe. „Ten kraj potrzebuje rewolucji” - miał twierdzić.

30-latek chciał zdetonować bombę. Miał uderzyć przed Świętem Dziękczynienia

„Chcemy uderzyć w giełdę papierów wartościowych, ponieważ to obudzi ludzi” – miał dodać. Według informacji przedstawionych przez śledczych sądowi, Harun Abdul-Malik Yener chciał zdetonować ładunek tak duży, by wysadzić drzwi „by wszystko, co tam jest, zostało zabite”. Deklarację tę podejrzany miał wygłosić w obecności dwóch agentów, którzy podawali się za osoby posiadające dostęp do materiałów wybuchowych używanych komercyjnie. Podejrzany twierdził, że chciał dokonać zamachu na tydzień przed Świętem Dziękczynienia.