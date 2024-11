Opłacał reklamy polityka Suwerennej Polski, usłyszy zarzut prania brudnych pieniędzy

Według informacji portalu Grzegorz W. zatrzymany został w czwartek przed południem na lotnisku w Warszawie, gdy wracał z Indii. Na polecenie Zespołu Śledczego nr 2, który bada nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, funkcjonariusze przeszukali też jego warszawskie mieszkanie. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna w czwartek będzie przesłuchany w Prokuraturze Krajowej i usłyszy zarzut prania brudnych pieniędzy.

Reklama

Stowarzyszenia dostały pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości

Sprawa dotyczy tzw. wątku szczecińskiego i dwóch stowarzyszeń, które otrzymywały pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Fidei Defensor miało dostać od 2020 do 2025 roku na przeciwdziałanie przestępczości w sumie ponad 12 milionów złotych. Do końca 2023 roku do tej szczecińskiej organizacji, między innymi walczącej z chrystianofobią, trafiło z Funduszu Sprawiedliwości 9,2 miliona złotych.

Czytaj więcej Polityka Dariusz Matecki na dachu Sejmu. Kolega z partii: Jest bardzo pracowity - Aż wiary nie daje, że pan Dariusz Matecki wszedł na dach - tak poseł Suwerennej Polski, Mariusz Gosek, skomentował w rozmowie z TVN24 informację, że nad ranem 14 czerwca na dachu Sejmu pojawił się Dariusz Matecki.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia (dziś nazywa się Przyjaciół Mediów) w 2020 roku wygrało konkurs na przeciwdziałanie przestępczości organizowany przez Fundusz Sprawiedliwości. Jak ujawniło nowe kierownictwo resortu, stowarzyszenie dostało ponad 7,7 miliona złotych. Zatrzymany Grzegorz W. do końca maja 2020 roku, według danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zasiadał w organie nadzoru Przyjaciół Zdrowia.