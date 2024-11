ABW zatrzymała obywatela Białorusi. "Akty dywersji i sabotażu na terenie Polski"

Co grozi obywatelowi Białorusi podejrzanemu o dywersję i sabotaż?

Zatrzymanemu obywatelowi Białorusi prokuratura postawiła zarzuty z art. 258 § 1 kk oraz art. 130 § 7 kk i innych, tj. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym oraz dokonywania aktów dywersji i sabotażu lub przestępstw o charakterze terrorystycznym na zlecenie obcego wywiadu.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia – na wniosek prokuratury – zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie za zarzucone czyny grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Śledztwo prowadzi Delegatura ABW we Wrocławiu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. "Sprawa ma charakter rozwojowy" – podkreśla ABW.