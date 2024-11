Paweł S. trzymany w szachu przez prokuraturę

Według naszych ustaleń biznesmena do składania wyjaśnień skłoniły głównie względy osobiste S. – obawa przed aresztowaniem jego matki (wspólniczki jego spółki wybranej do dostarczenia RARS agregatów) i rozłąką z synem.

„Mały świadek koronny” dla Pawła S.?

Gdyby prokuratura teraz nie złożyła ponownego wniosku o areszt, Paweł S. wyszedłby na wolność – mimo że we wrześniu sąd wydał decyzję o aresztowaniu go na 90 dni dla potrzeb wydania listu gończego. – Jest to wyjątkowy przypadek, kiedy wnosi się o utrzymanie aresztu, który de facto został już orzeczony. Dzieje się to w trybie artykułu 279 § 3 k.p.k., który wymaga, żeby sąd jeszcze raz w tym zakresie podjął decyzję. Stąd wniosek prokuratora – tłumaczy „Rz” prok. Przemysław Nowak.

Paweł S. jest podejrzany o „udział w zorganizowanej grupie przestępczej, współdziałanie w przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych reprezentujących Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz o pranie brudnych pieniędzy. „Podmiot reprezentowany przez Pawła S. uzyskał z RARS środki pieniężne w kwocie co najmniej 242.575.688 zł” – wskazuje Prokuratura Krajowa (na kontach biznesmena i jego matki jeszcze w grudniu ubiegłego roku zabezpieczono 117 mln zł).

Czytaj więcej Przestępczość Dramatyczne okoliczności przesłuchania Pawła S. Chce współpracować? Paweł S. wypowiedział pełnomocnictwo do obrony dwóm swoim adwokatom: Krzysztofowi Wąsowskiemu i Bartoszowi Lewandowskiemu. To sygnał, że podejrzany mógł zdecydować się na współpracę z prokuraturą – ustaliła „Rzeczpospolita”.

Jeśli Paweł S. ujawnił nieznane dotąd prokuraturze fakty, w grę mogłoby wchodzić skorzystanie z tzw. małego świadka koronnego, czyli z nadzwyczajnego złagodzenia kary. Ale do tego długa droga, a decyzję ostatecznie podejmuje sąd.

Jak na razie mec. Dubois chce, by pobyt jego klienta w areszcie był jak najmniej dotkliwy. – Złożyłem wniosek o prawo do posługiwania się telefonem, o paczkę i wszystkie inne rzeczy, które zapewnią jak najspokojniejszy i, mam nadzieję, jak najkrótszy pobyt mojego klienta w areszcie – wskazuje adwokat.