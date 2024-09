Mężczyzna sam drukował fałszywe zawiadomienia o przekroczeniu prędkości i złapaniu przez fotoradar. Podszywał się pod obsługujący państwowy system fotoradarów CANARD. W zawiadomieniach o popełnieniu wykroczenia wskazywał swoje prywatne konto jako to, na które należy wpłacić grzywnę za wykroczenie.

Wystawił osiem „mandatów”. Jedna osoba zapłaciła

Sprawą policjanta już zajęło się policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych, a następnie prokuratura. - Wiemy na razie, że wystawił osiem takich mandatów, każdy na kwotę 200-300 zł. Tylko jedna osoba taki mandat zapłaciła i przelała pieniądze na jego konto – poinformował w rozmowie z serwisem brd24.pl prokurator Paweł Wnuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku, która prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Tak wpadł. Wysłał „mandat” byłemu policjantowi

Policjant wysyłał fałszywe mandaty od marca do kwietnia tego roku. Przychodziły do kierowców jako zwykłe listy a nie – jako polecone z potwierdzeniem odbioru. Serwis ibytów.pl informuje, powołując się na nieoficjalne informacje, mężczyzna jedno z zawiadomień o rzekomym wykroczeniu wysłał do emerytowanego policjanta, który, zorientowawszy się, że jest "lewe", zawiadomił Biuro Spraw Wewnętrznych. To zbadało sprawę i przekazało sprawę prokuraturze.