Diamenty i wielka gotówka. Gruzińskie gangi napadają w Polsce coraz śmielej

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi zatrzymali mężczyznę, który przyszedł z zawiniętą w folię aluminiową krystaliczną substancją. Prosił o zbadanie jej bo, jak wyjaśnił, jest to metamfetamina, ale ma wątpliwości co do jej czystości. Po zażyciu dostał uczulenia skórnego. Policjanci zgodnie z prośbą, sięgnęli po narkotest.