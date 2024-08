Dotąd ofiara kradzieży tożsamości musiała bowiem udowodnić, że nie ona zaciągnęła np. zobowiązanie prawne czy finansowe. Wprowadzenie zastrzeżeń to zmienia. Teraz osoby, które zastrzegły numer PESEL, a padną ofiarą oszustów i na ich „konto” ktoś np. weźmie kredyt, nie będą musieli go spłacać (dotyczy to zdarzeń, które wystąpią po 1 czerwca tego roku).

Zastrzeżenie PESEL przez aplikację

Na ile to zablokuje oszustwa? – Na ocenę, jakie realne efekty przynosi system zastrzeżeń numeru PESEL, trzeba poczekać. W pełni funkcjonuje on od 1 czerwca tego roku – zaznacza były minister Janusz Cieszyński. I podkreśla: – To unikalna usługa na skalę światową, inne kraje nie mają takich rozwiązań oferowanych przez państwo.

Dotychczas chętni najczęściej aktywowali usługę poprzez aplikację mObywatel, co trzeci przez e-usługę, a 14 proc. zrobiło to w urzędzie gminy. Zastrzeżenie PESEL-u można w każdej chwili wycofać, np. kiedy chce się wziąć kredyt, założyć konto w banku, kupić towar na raty, i zaraz potem je ponownie uaktywnić. Dotąd 263 tys. osób cofnęło zastrzeżenie w związku z m.in. takimi czynnościami.

Na posługiwaniu się cudzym dokumentem (art. 275 k.k.) w pierwszym półroczu przyłapano 1971 osób, w ubiegłym w tym samym okresie – 1790. W całym 2020 było 5,1 tys. takich przestępstw, a dekadę temu – 13,3 tys.