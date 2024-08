Szturm na Kapitol

6 stycznia 2021 r. ustępujący prezydent USA Donald Trump wygłosił przed Białym Domem przemówienie, w którym kolejny raz podważał rezultat wyborów prezydenckich z listopada 2020 r., w których przegrał z kandydatem Partii Demokratycznej Joe Bidenem. Trump twierdził, że to on wygrał i że Demokraci próbują mu odebrać zwycięstwo. Po zakończeniu wystąpienia prezydenta jego zwolennicy przeszli pod Kapitol, gdzie trwało posiedzenie obu izb Kongresu w sprawie zatwierdzenia Bidena jako prezydenta-elekta, a następnie wtargnęli do budynku Kapitolu. Po kilku godzinach uczestnicy wydarzeń zostali usunięci z terenu kompleksu przez siły policyjne. W wyniku wydarzeń śmierć poniosło 5 osób.

W związku z zamieszkami oskarżono ponad 1200 osób, ok. 730 osób przyznało się do zarzutów; dwie osoby uniewinniono, ok. 750 skazano - wynika z informacji agencji Associated Press. Najwyższy wyrok wyniósł 22 lata więzienia, najniższy - kilka dni pozbawienia wolności.