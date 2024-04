"To Polacy". Litewscy śledczy o podejrzanych o atak na współpracownika Nawalnego

W sprawie chodzi o pobicie mieszkającego w Wilnie rosyjskiego opozycjonisty Leonida Wołkowa, który przez wiele lat był współpracownikiem Aleksieja Nawalnego. W marcu Wołkow został przez kilka osób napadnięty przed swoim domem w Wilnie.

Informacje o zatrzymaniu dwóch osób potwierdziło CBŚP. "Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z litewską policją zatrzymali dwie osoby podejrzane o atak na rosyjskiego opozycjonistę, do którego doszło w marcu na terenie Litwy. Osoby te były poszukiwane ENA i doprowadzono je do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, gdzie wykonano z nimi czynności" - czytamy w komunikacie.

Leonid Wołkow: To było bandyckie pozdrowienie od Putina

Litewskie media informowały, że sprawców ataku nie ujęto. Śledczy dopuszczali możliwość, że atak mógł mieć związek z działalnością polityczną ofiary.

Wołkow relacjonował, że sprawcy napadu złamali mu rękę. Rosyjski opozycjonista nazwał atak "typowym bandyckim pozdrowieniem od Putina z bandyckiego Petersburga".