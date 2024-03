Zamach terrorystyczny w Moskwie: Kto winien, kogo uznać za winnego

Podejrzanych o przeprowadzenie zamachu zatrzymano, w miejscu, z którego mniej więcej równa jest odległość do granicy ukraińskiej i białoruskiej PAP/EPA

Mimo to na początku marca FSB posłuchała Amerykanów i dokonała przynajmniej dwóch akcji przeciw znanym jej komórkom Prowincji Chorasan na terenie Rosji. W pobliżu Kaługi podczas próby zatrzymania doszło do strzelaniny z obywatelami Kazachstanu. A w Inguszetii, podczas oblegania domu, w którym mieli być terroryści, zginęło sześć osób.

Potem jednak FSB nie zauważyła grupy szykującej atak terrorystyczny i zaopatrującej się w tym celu w broń.

A może prowokacja

W dodatku już w dniu ataku siły specjalne ruszyły do szturmu Crocus City Hall w około 15 minut po opuszczeniu budynku przez terrorystów (co wyliczyli rosyjscy dziennikarze). Zamachowcy bez przeszkód wsiedli do swojego samochodu, którym przyjechali na miejsce akcji, i odjechali nim na południe.

Zatrzymano ich w miejscu, z którego mniej więcej równa jest odległość do granicy ukraińskiej i białoruskiej. Władze Białorusi od razu pochwaliły się, że współdziałały w ich złapaniu, co może wskazywać na to, że chcieli uciekać właśnie tam (a nie do Ukrainy).