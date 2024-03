- Desperacja Putina, by zrzucić to wszystko na Ukrainę, nie jest zaskakująca, ponieważ próbuje on jeszcze bardziej oszukać naród rosyjski, udając, że w Rosji nie ma sprzeciwu-powiedziało źródło w brytyjskim rządzie, cytowane przez „The Telegraph”.

Alicia Kearns, przewodnicząca Komisji Specjalnej do Spraw Zagranicznych, stwierdziła, że rosyjskie media rozpowszechniały fałszywe filmy przedstawiające ukraińskich urzędników, próbując zrzucić winę na Ukrainę i zapewnić Putinowi pretekst do dalszych okrucieństw.

- Nic nie wskazuje na jakiekolwiek powiązania z Ukrainą ani żaden wiarygodny powód, który sugerowałby jej zaangażowanie – powiedziała Kearns