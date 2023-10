Ile będzie kosztować ekstradycja Sebastiana M. do Polski?

Wypadek na autostradzie A1

Do tragicznego wypadku na autostradzie A1 doszło w sobotę 16 września. Tego dnia w wypadku w Sierosławiu (woj. łódzkie) w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego w zdarzeniu drogowym zginęły trzy osoby podróżujące samochodem kia - wracające znad morza małżeństwo oraz pięcioletnie dziecko pary. Po uderzeniu w bariery samochód stanął w płomieniach.

Czytaj więcej Przestępczość Więcej niż co drugi wypadek na autostradzie wynika z nadmiernej prędkości Według danych Komendy Głównej Policji na polskich autostradach doszło w ubiegłym roku do 362 wypadków, w których 64 osoby zginęły, a 485 zostało rannych. To spadek o dziesięć wypadków i o dziesięciu zabitych w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednak przyczyną ponad 60 proc. z nich było niedostosowanie prędkości lub związana z nią jazda „na zderzaku”, czyli niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

Początkowo informowano, że w zdarzeniu brało udział jedno auto. Przełomem w sprawie okazało się nagranie poprzedzające chwile przed wypadkiem. Widać na nim, że rozpędzony samochód, migając światłami, przegania z pasa jadący przed nim pojazd (kię). Dochodzi do zderzenia – pojazd taranuje kię i spycha na bariery. Na miejscu zdarzenia – 200 metrów od wraku kii, stało bmw. Jechało nim trzech mężczyzn, kierowcą miał być Sebastian M., młody przedsiębiorca z Łodzi.

Na polecenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z Niemiec sprowadzono specjalny program do odczytu tzw. czarnej skrzynki bmw. Dzięki temu ustalono, że kierujący jechał 253 km/h. Prowadzący bmw początkowo był przesłuchiwany jako świadek. Później zdecydowano, by postawić mu zarzuty spowodowania wypadku. Grozi za to do ośmiu lat.

List gończy za podejrzanym

Na konferencji prasowej 29 września prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił, że na jego polecenie prokurator prowadzący sprawę podjął wszystkie niezbędne działania, aby zapewnić zatrzymanie i doprowadzenie podejrzanego przed wymiar sprawiedliwości.

Ziobro poinformował o wydaniu listu gończego za Sebastianem M., tego samego dnia upubliczniony został wizerunek poszukiwanego oraz jego nazwisko i miejsce zamieszkania.