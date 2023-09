Przeważyło to, że – jak zaznaczył SO – Edgar K. w śledztwie „złożył wyjaśnienia, w których przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów oraz zadeklarował chęć współpracy z organami ścigania, wyrażając przy tym wolę skorzystania z instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary, o której mówi art. 60 par. 3 kk” – stwierdził sąd. I zaznaczył, że K. „podczas kolejnych przesłuchań ujawnił wobec organu ścigania informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu czynów zabronionych oraz istotne okoliczności ich popełnienia”.

Poręczenia majątkowego w gotówce nie można wpłacić bezpośrednio w sądzie, ale w wyznaczonym oddziale Banku Pekao SA w Warszawie. Prokurator lub sąd może (od 2021 r.) uzależnić przyjęcie poręczenia od wykazania legalności pochodzenia środków od wpłacającego. Sąd nie podważył legalności pieniędzy.

– Gotówka, zwłaszcza w obecnych czasach powszechnych transakcji bezgotówkowych, zawsze budzi wątpliwości. Sąd powinien się przyjrzeć, skąd pochodzą środki na kaucję – słyszymy od doświadczonego śledczego.

Gdyby K. utrudniał śledztwo, mataczył czy wpływał na świadków, poręczenie przepadnie.

Afera wizowa: Kontrola MSZ we wszystkich konsulatach na świecie

MSZ wszczął kontrolę wydawania wiz we wszystkich konsulatach na świecie, wypowiedział również umowy na outscourcing wizowy firmom w sześciu krajach, w tym w Indiach. Patologie – możliwość uzyskania wizy tylko przez pośrednika takiego jak Edgar K. – występowały nie tylko w konsulatach w Indiach, ale i w Emiratach Arabskich oraz Malezji – mówi nam menedżer dużej firmy branży IT, która ściągała Hindusów do pracy w Polsce. I udowadnia, że MSZ o tym wiedziało ze skarg.