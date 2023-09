Finlandia: Ruszył proces neonazistów. Jeden twierdził, że z łatwością mógłby zabić Sannę Marin

Według prokuratury sądzeni neonaziści nie stworzyli formalnej organizacji, ale są oskarżeni o to, że chcieli doprowadzić do destabilizacji społeczeństwa i rozpocząć w Finlandii wojnę rasową, by osiągnąć swoje skrajnie prawicowe cele.



Oskarżony produkował broń z użyciem drukarki 3D

Sprawa przeciw czterem mężczyznom koncentruje się na wytwarzaniu przez nich broni palnej, w oparciu o technologię druku 3D. Broń miała być prawdopodobnie wykorzystana w "wojnie rasowej".



Według prokuratury jeden z oskarżonych, 28-letni mężczyzna, próbował wytwarzać, pozyskiwać i dystrybuować części broni i amunicję "do celów terrorystycznych". Oskarżony przyznał się do wyprodukowania dwóch sztuk broni, a także do przestępstw z użyciem broni, zaprzeczył jednak, że planował akt terroru.



W śledztwie ustalono jednak, że dwóch z oskarżonych rozmawiało o tym jak łatwo byłoby dokonać ataku z użyciem broni palnej w czasie konwencji Socjaldemokratycznej Partii Finlandii w Lahti.