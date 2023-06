Zabójstwo 27-letniej Polki w Grecji. Są wyniki sekcji zwłok

Na skutek zapisanego w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia do 7794 zł, składki ZUS na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących firmę i niekorzystających z preferencji wzrosną z 1418,48 zł do 1594,18 zł miesięcznie, bez składki zdrowotnej.