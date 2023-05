Prawie trzy tony kokainy ukryte w bananach. Policji pomógł pies

Do wykrycia kokainy doszło w porcie w Gioia Tauro na południu Włoch. Podejrzenie włoskich celników wzbudziły dwa kontenery na statku towarowym, który niedawno wpłynął do portu. Dokumenty i dotychczasowa działalność nie wskazywały, by spedytor zajmował się wcześniej importem owoców na dużą skalę.

Kontenery zostały prześwietlone przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Policjanci przeszukali ładunek. Pies o imieniu Joel wskazał funkcjonariuszom paczki z kokainą, ukryte wśród bananów.

Włoska policja podała, że przemycana kokaina była wysokiej jakości i że jej sprzedaż mogłaby przynieść przestępcom ponad 800 milionów euro (3,6 mld zł). Jak poinformowano, kokaina miała zostać wysłana przez Morze Śródziemne i Morze Czarne do portu w Gruzji, a następnie drogą lądową do Armenii.