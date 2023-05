Przerzut ludzi nabrał rozmachu. Organizatorzy i kurierzy są gotowi na wszystko

Kurierów werbują białoruskie służby – jak wygląda „nabór”, pokazuje ich film instruktażowy, który w internecie znalazła Straż Graniczna.

„Możesz ich przewozić nawet rowerem. Ważne, żebyś dowiózł ludzi z punktu A do punktu B. Płacimy od 600–700 euro za osobę” – mówił jeden z naganiaczy osób, które chciałyby zostać kurierami i odbierać ludzi spod granicy. Za dowiezienie do celu migranci płacą dziś – jak wynika z rozpracowanych przez Straż Graniczną i prokuratury spraw – ok. 10 tys. euro.

Na bezpiecznym dotąd Podlasiu rozgrywają się sceny jak z sensacyjnych filmów

Również droga przemytu dziś jest inna niż w 2021 r. podczas kryzysu migracyjnego. Wówczas samoloty przywoziły cudzoziemców prosto na Białoruś (np. z Jordanii). Obecnie do kraju Łukaszenki dostają się z Rosji. Część do Moskwy przybywa kuwejcką tanią linią lotniczą, która od stycznia tego roku oferuje tam loty. Polskie służby zresztą przewidywały, że tą drogą do Rosji mogą ściągnąć rzesze cudzoziemców, i po dostaniu się na Białoruś czy do obwodu kaliningradzkiego będą szturmować polską granicę.

W tym roku przy granicy z Litwą zatrzymano 112 nielegalnych imigrantów, służby litewskie po swojej stronie przy granicy z Polską ujęły ich 103 – wskazuje Anna Michalska.