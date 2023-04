16-latek zapukał do złego domu i został postrzelony. 84-latek: Jestem niewinny

Postrzelenie Yarla to jeden z kilku podobnych incydentów, do jakich doszło w USA w ostatnich dniach

Tymczasem media podają, że Yarl miał powiedzieć policjantom, iż Lester powiedział mu "nie kręć się tutaj".



Prokurator Thompson stwierdził, że sprawa ma "podłoże rasowe", ale nie rozwinął tej myśli.



Yarl, uczeń szkoły średniej, wraca do zdrowiu w domu, po wypisaniu go ze szpitala.



Postrzelenie Yarla to jeden z kilku podobnych incydentów, do jakich doszło w USA w ostatnich dniach. W stanie Nowy Jork 20-letnia kobieta została śmiertelnie postrzelona po tym jak samochód, którym poruszała się wraz z przyjaciółmi, zatrzymał się na podjeździe złego domu. Z kolei w Teksasie postrzelono dwie cheerleaderki, które na parkingu przed sklepem weszły przez pomyłkę do złego samochodu.