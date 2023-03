24 kraje w letniej siatce lotniska w Gdańsku. Biura podróży polecą do ośmiu

Nowości letniego rozkładu lotów z Gdańska to Rzym, Neapol, Praga, Podgorica i Ryga. Po zimowej przerwie wracają rejsy do Zurychu, Zadaru i Düsseldorfu. Będzie też można polecieć na greckie wyspy, do Splitu, Tirany i Burgas.