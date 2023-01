Nagranie z policyjnych kamer noszonych na mundurach i kamery zamontowanej na słupie zostało umieszczone w internecie dzień po tym, jak funkcjonariusze zostali oskarżeni o morderstwo drugiego stopnia, napaść, porwanie z użyciem przemocy i nadużycie władzy.

Czytaj więcej Przestępczość USA: Pięciu policjantów oskarżonych o zabójstwo kierowcy Pięciu byłych funkcjonariuszy policji z Memphis usłyszało w czwartek zarzut zabójstwa kierowcy, Tyre'a Nicholsa, który zmarł w wyniku obrażeń doznanych po brutalnym potraktowaniu go przez policjantów.

Policjanci zostali zwolnieni w zeszłym tygodniu. 29-letni Nichols, był hospitalizowany i zmarł z powodu obrażeń trzy dni po brutalnej interwencji policji.

Cztery nagrania są dowodem brutalnej reakcji policjantów wobec zatrzymanego kierowcy. Do zatrzymania miało dojść z powodu lekkomyślnej jazdy Nicholsa. Szef policji powiedział, że przyczyna zatrzymania nie została potwierdzona.

Na nagraniu dwóch funkcjonariuszy trzyma mężczyznę, gdy trzeci bije go po twarzy. Dwaj pozostali nie zareagowali.

Nichols został opisany przez przyjaciół i rodzinę jako sympatyczny, utalentowany deskorolkowiec, który niedawno zapisał się na zajęcia z fotografii. Wychowany w Sacramento w Kalifornii, przeniósł się w okolice Memphis przed pandemią koronawirusa. Był ojcem czterolatka.

Po opublikowaniu filmu w piątek wieczorem, kilkadziesiąt osób w Memphis przemaszerowało wzdłuż Interstate 55, zamykając ruch w pobliżu mostu, który przekracza rzekę Mississippi do Arkansas.

Trzy osoby zostały aresztowane za uszkodzenie pojazdu policyjnego podczas protestów na Times Square, powiedział rzecznik Departamentu Policji w Nowym Jorku. Demonstracje przebiegły w dużej mierze pokojowo w innych miastach, w tym w Atlancie, Waszyngtonie i Sacramento.

Pierwsze nagranie opublikowane w piątek przedstawia funkcjonariuszy wyciągających Nicholsa z samochodu. Mężczyzna krzyczał, że "nic nie zrobił i próbuje tylko wrócić do domu" Policjanci przyciskają go do ziemi, każą leżeć na brzuchu i pryskają mu w twarz gaz pieprzowy.

29-latek wyrywa się policjantom i zaczyna uciekać. Funkcjonariusze rozpoczynają pościg, a jeden z nich strzela do mężczyzny z paralizatora.

Na innym nagraniu widać policjantów, którzy dogonili Nicholsa. Policjanci zaczynają go kopać i bić pałkami. Zatrzymany wielokrotnie wzywał swoją matkę, której dom znajdował się zaledwie 80m od miejsca pobicia.

19 minut później na miejsce przybywa personel medyczny.

Szef policji w Memphis, Cerelyn Davis, powiedział przed opublikowaniem filmu, że pokazuje on zachowania policjantów "które przeczą człowieczeństwu".

- Żadna matka nie powinna przechodzić przez to, co ja teraz przechodzę, żadna matka, aby stracić swoje dziecko w tak brutalny sposób, w jaki ja straciłam swoje dziecko - powiedziała matka Nicholsa, RowVaughn Wells.

Prezydent Joe Biden powiedział, że po obejrzeniu nagrania jest "oburzony" i "głęboko dotknięty". Prezydent złożył kondolencje rodzinie zmarłego.