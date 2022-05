Słoneczna sobota stała się najczarniejszym dniem w historii Buffalo, 250-tysięcznego miasta na północy stanu Nowy Jork. Wczesnym popołudniem białoskóry 18-latek, Payton S. Gendron, otworzył ogień w supermarkecie Tops Friendly Market znajdującym się we wschodniej dzielnicy Masten Park zamieszkałej głównie przez Afroamerykanów.

To najkrwawsza masowa strzelanina w tym roku. W kwietniu w Sacramento zginęło sześć osób, tyle samo w lutym w Corsicana w Teksasie oraz w Milwaukee w styczniu – wynika z danych Gun Violence Archive.

Sprawca pochodzi z Conklin, miasteczka położonego trzy godziny drogi na południowy wschód od Buffalo. Jeszcze w sobotę wieczorem usłyszał zarzuty morderstwa pierwszego stopnia, za co grozi mu dożywocie bez możliwości wyjścia warunkowego.

Gendron uzbrojony był w broń szturmową, miał wojskowe ubranie kuloodporne, a na kasku kamerę, za pomocą której transmitował wszystko na portalu Twitch, popularnym wśród sympatyków gier komputerowych. Cztery osoby zastrzelił jeszcze na parkingu, tuż po wyjściu z samochodu – podała policja. Gdy wszedł do supermarketu, zastrzelił pracownika ochrony, emerytowanego policjanta, który wycelował pistolet w jego stronę i ruszył w głąb sklepu, strzelając do klientów i pracowników.

– To najgorszy koszmar, jaki może się przydarzyć społeczności – powiedział burmistrz Buffalo Byron Brown.

Jedenaście ofiar Gendrona to czarnoskórzy mieszkańcy Buffalo, dwie – białe. Według wstępnych ustaleń sprawca wzorował się na wcześniejszych masakrach na tle rasowym, w tym w sklepie Walmart w Teksasie w 2019 r., gdzie zginęło ponad 20 osób oraz w żydowskiej synagodze w Halle w Niemczech (również transmitowanej na żywo na Twitchu). Pisał, że inspirowali go sprawcy suprematystycznych strzelanin jak Dylann Roof, który zabił dziewięcioro czarnoskórych parafian kościoła w Karolinie Południowej, oraz Brenton Harrison Tarrant, skazany na dożywocie za zabójstwo 51 muzułmanów w meczecie w Nowej Zelandii.

Manifest, który 18-latek umieścił w internecie, jest pełen rasistowskich i antyimigracyjnych haseł. Nawiązuje do ideologii zwanej „great replacement theory” (teorii wielkiej wymiany), promowanej na forum 4chan, a wykorzystywanej przez innych napastników do uzasadniania ataków na muzułmanów, Latynosów i Żydów. Gendron twierdzi, że kolorowi są zagrożeniem dla białych Amerykanów i że walka o równość nie ma sensu, bo „czarni mają niższe IQ niż biali”. Pisze, że wybrał wschodnią dzielnicę Buffalo, bo ma ona największy procent Afroamerykanów w regionie.

Policja znalazła też w internecie jego notatki z przygotowań do ataku, a tam listę rzeczy do zrobienia: „skończyć pisanie manifestu”, „przetestować funkcję livestream przed atakiem”. Na kilkunastu stronach rekomendował sprzęt do podobnych ataków oraz miał przygotowany szczegółowy plan działania w oparciu o mapę parkingu i sklepu.

– To było typowe przestępstwo z nienawiści na tle rasowym, dokonane przez kogoś spoza naszej społeczności – powiedział John Garcia, szeryf powiatu Erie podczas sobotniej konferencji prasowej.

– Dla rasizmu nie ma miejsca w naszym stanie i w naszym kraju – powiedział senator Chuck Schumer reprezentujący Nowy Jork. Druga nowojorska senator Kirsten Gillibrand, jak i republikański kongresman z Illinois Adam Kinzinger obiecali walczyć o „pokonanie plagi białej supremacji” oraz przyjąć ustawę o ograniczeniu dostępu do broni, której ostatniej wersji nie przyjął Senat z powodu opozycji republikanów.