Do wydarzeń doszło w sobotę wieczorem w wiosce w dystrykcie Khanewal w prowincji Pendżab na wschodzie Pakistanu - przekazał Chaudhry Imran, rzecznik lokalnej policji. Według relacji policjanta, kustosz miejscowego meczetu Mian Mohammad Ramzan powiedział, że zobaczył dym unoszący się ze świątyni i pobiegł, by sprawdzić, co się stało. Kustosz miał ujrzeć w meczecie spaloną świętą księgę islamu i mężczyznę próbującego podpalić kolejny egzemplarz Koranu. Kustosz powiadomił o sprawie najpierw mieszkańców wioski, a następnie policję.

Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, ujrzeli mężczyznę otoczonego przez rozwścieczony tłum. Trzej policjanci próbowali zapewnić bezpieczeństwo atakowanemu, ale zostali obrzuceni kamieniami. Jeden z funkcjonariuszy został ciężko ranny.

Premier Pakistanu zadeklarował, że sprawcy linczu zostaną ukarani z całą surowością prawa.

Komendant policji z miasta Tulamba w prowincji Pendżab, szef regionalnej policji Munawar Gujjar, przekazał, że na miejsce linczu natychmiast wysłane zostały dodatkowe siły, jednak gdy policjanci dotarli do wioski, 41-letni mężczyzna został już przez tłum ukamienowany na śmierć, a napastnicy powiesili jego ciało na drzewie.

Gujjar poinformował, że ofiarą był Mushtaq Ahmed, mieszkaniec sąsiedniej wioski, mężczyzna niepełnosprawny intelektualnie, który, według relacji rodziny, często znikał z domu na wiele dni.

Policja ustala tożsamość sprawców linczu. Do tej pory zatrzymano ok. 80 mężczyzn mieszkających w pobliżu meczetu. Według policji, w samosądzie brało udział ok. 300 osób.

Premier Imran Khan oświadczył, że w Pakistanie obowiązuje zasada braku tolerancji dla tych, którzy biorą prawo w swoje ręce i zadeklarował, że winni linczu zostaną ukarani z całą surowością prawa. Szef pakistańskiego rządu zażądał od szefa policji z prowincji Pendżab raportu o działaniach podjętych wobec sprawców samosądu.

Zabójstwo 41-latka to kolejny taki przypadek w Pakistanie, w którym za bluźnierstwo grozi kara śmierci. 3 grudnia w mieście Sialkot (Pendżab) doszło do zlinczowania kierownika wytwórni artykułów sportowych ze Sri Lanki, oskarżonego przez współpracowników o bluźnierstwo.