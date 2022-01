Zwolnienie warunkowe. Breivik rozpoczyna przesłuchanie od nazistowskiego gestu

Anders Breivik wykonał we wtorek nazistowskie pozdrowienie, gdy wchodził do sądu na przesłuchanie w sprawie zwolnienia warunkowego. Sąd zdecyduje, czy powinien on zostać wypuszczony na wolność po spędzeniu ponad dekady za kratkami.