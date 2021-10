Przedmioty o wartości szacowanej na 15 milionów dolarów zostały przekazane podczas ceremonii w konsulacie indyjskim w Nowym Jorku.

Reklama

Jednym z zabytków jest rzeźba przedstawiająca jedno z wcieleń boga Śiwy, przedstawionego jako tancerza, której wartość szacowana jest na 4 mln dolarów.

Śledztwo objęło dziesiątki tysięcy antyków rzekomo przemyconych do Stanów Zjednoczonych przez handlarza Subhasha Kapoora, który zaprzeczył zarzutom

Władze twierdzą, że Kapoor – uwięziony w Indiach i oczekujący na amerykański wniosek o ekstradycję – wykorzystał swoją galerię Arts of the Past w Nowym Jorku do handlu skarbami zrabowanymi z Indii i różnych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Dochodzenie doprowadziło do odzyskania 2500 artefaktów o wartości 143 mln USD i skazania sześciu współpracowników Kapoora

W czerwcu biuro prokuratora okręgowego zwróciło Kambodży ponad dwa tuziny artefaktów o wartości 3,8 mln USD. Kolejne 33 obiekty zostały odesłane do Afganistanu w kwietniu.

Reklama

Prokurator okręgowy Cyrus Vance junior przekazał w oświadczeniu, że wnikliwe, wieloletnie śledztwo dowiodło, iż osoby, które rabują świątynie w pogoni za zyskiem, popełniają przestępstwa nie tylko przeciwko dziedzictwu kraju, ale też przeciwko jego przyszłości.