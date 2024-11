Konkurent sieci KFC zapowiada wielkie inwestycje w Polsce

Sieć wywodząca się z amerykańskiego stanu Luizjana ma już w Polsce osiem placówek, a jeszcze w tym roku planuje uruchomić dwie kolejne. Będzie to choćby pierwsza wolnostojąca placówka w formacie drive-in. Pojawi się ona w Szczecinie, zaś jeszcze jedno otwarcie już w centrum handlowym planowane jest w podwarszawskich Jankach.

Szerokie plany sieci Popeyes w Polsce

Przyszły rok ma przynieść znaczące przyspieszenie rozwoju. - Nie mogę podać dokładnej liczby nowych otwarć, ale będzie ich na pewno więcej niż w 2024 r. - mówi Michał Rózycki, szef ekspansji Popeyes w Polsce ze spółki Rex Concepts CEE, która jest franczyzobiorcą i operatorem sieci Popeyes w Polsce, Czechach i Rumunii.

Firma póki co obsługuje klientów tylko w lokalach, nie prowadzi dostaw do domów. - Zależy nam na zwiększaniu świadomości marki, a to możliwe jest tylko dzięki obsłudze na miejscu, w lokalu. Stąd na razie nie rozważamy uruchomienia opcji dostaw – dodaje Kamila Węcka, menedżer marketingu Popeyes Polska.



Czytaj więcej Gastronomia Polacy znów ruszyli po jedzenie do fast foodów W pierwszym kwartale ruch w tych lokalach wzrósł średnio o 4,7 proc., najmocniej w burgerowniach i lokalach nastawionych na dania z kurczaka. Może to świadczyć o poprawie nastrojów Polaków.

Popeyes ma w sumie prawie 4,3 tys. restauracji w USA i na całym świecie. Jest spółką zależną Restaurant Brands International, jednej z największych na świecie firm zajmujących się restauracjami szybkiej obsługi z ponad 40 mld dol. rocznej sprzedaży w całym systemie i około 30 tys. restauracji w ponad 100 krajach. RBI jest właścicielem czterech znanych marek restauracji szybkiej obsługi na świecie - Burger King, Tim Hortons, Popeyes i Firehouse Subs.